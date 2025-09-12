La UEFA levanta el castigo a Hansi Flick y podrá dirigir al Barcelona contra el Newcastle

La UEFA ha suspendido la sanción de un partido al técnico del Barcelona, Hansi Flick, y al segundo entrenador, Marcus Sorg, por lo que ambos estarán en el banquillo el próximo jueves en el estreno del equipo azulgrana en la Liga de Campeones en el campo del Newcastle inglés.

En un escrito en respuesta al recurso presentado por el club catalán, al que ha tenido acceso EFE, el máximo organismo del fútbol europeo ha apreciado parcialmente las alegaciones de la entidad a raíz de los incidentes acaecidos en el túnel de vestuarios tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones en el estadio Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán.

EFE Hansi Flick, en una rueda de prensa

De este modo, la UEFA ha mantenido la sanción económica de 20.000 euros para cada uno de los entrenadores, pero ha retirado el partido de sanción bajo un periodo de vigilancia de un año. Además, el Barça deberá asumir los costes del proceso.

El máximo organismo del fútbol europeo ya dictaminó en agosto que Flick y Sorg incumplieron las normas básicas de conducta, de acuerdo a los artículo 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

Sin embargo, la UEFA ha tenido en cuenta los argumentos del Barcelona, que en su recurso destacó que la importancia del partido generó un cierto grado de tensión y presión sobre todas las partes involucradas, y señaló que no hay pruebas de que los entrenadores insultaran a los oficiales de control de dopaje.

Además, el club defendió que el incidente, por su carácter privado, no tuvo un impacto negativo a nivel público, subrayó que ambos entrenadores expresaron sus disculpas sinceras y, finalmente, apeló al principio de proporcionalidad.