Philipsen gana en Guijuelo y Vingegaard tira de bonificaciones

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, se impuso este viernes en la decimonovena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad vallisoletana de Rueda y la salmantina de Guijuelo sobre 161,9 kilómetros, antesala de la última gran jornada que decidirá el ganador final que afrontará el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) como maillot rojo.

Philipsen sumó su tercera victoria de etapa en la 'grande' española, tras la del estreno en Novara (Italia) y la de Zaragoza, después de dominar con autoridad la llegada masiva que decidió el vencedor final por delante del danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team).

El día, tranquilo, también tuvo la pequeña novedad en la pelea por la general de los cuatro segundos que ha arañado Vingegaard en un esprint especial, que le permite aumentar un tanto su ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), que ahora está a 44 segundos antes de la etapa decisiva con final en la dura Bola del Mundo.

Como era de esperar, fue una jornada tranquila en lo deportivo, y bastante más calmada en lo relativo a las protestas que habían agitado y modificado la carrera los últimos días. En este escenario, y ante el duro final del sábado, el pelotón se lo tomó con cierta calma, sin ni siquiera probar a llevar el nerviosismo con el viento y algún temible 'abanico' y sin dejar tampoco opciones para que fructificase ninguna fuga para que los esprinters tuviesen su penúltima oportunidad.

Tampoco hubo muchas ganas dentro del gran grupo de mover la carrera, más allá del tempranero intento del checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Este fue cogido poco después por Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), aunque el francés desistiría kilómetros después y dejaría en soledad a su compañero.

El ciclista centroeuropeo no logró gozar de una ventaja demasiado grande, que no llegó a alcanzar los cinco minutos, suficiente para que el pelotón le diese captura tras desperezarse al paso por Salamanca donde Vingegaard sorprendió a Almeida y resto de rivales.

A 52 kilómetros de la meta terminó la aventura de Otruba y ya no hubo más ajetreo salvo un pequeño intento del Burgos-Burpellet-BH con el español Mario Aparicio y el guatemalteco Sergio Chumil. Ineos-Grenadiers trató de controlar los kilómetros finales para Ben Turner, pero Philipsen demostró su experiencia y terminó ganando con bastante más facilidad de la esperada ante Pedersen.

Este sábado se celebrará la vigésima y penúltima etapa de esta Vuelta a España, que debería decidir el ganador final y con salida en la localidad madrileña de Robledo de Chavela y duro final en la Bola del Mundo, de categoría especial. Antes, los favoritos tendrán que lidiar con cuatro puertos más, La Escondida y La Paradilla, de tercera categoría, el Alto del León, de segunda, y el Puerto de Navacerrada, de primera y todavía un tanto lejos de la ascensión final.