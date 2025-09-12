El Real Madrid pierde a Rüdiger tres meses por una lesión

El Real Madrid visita este sábado a la Real Sociedad en la cuarta jornada de La Liga, partido en el que los de Xabi Alonso buscarán el pleno de victorias para seguir en lo más alto de la clasificación.

El conjunto blanco ha anunciado en la tarde de este viernes la convocatoria de 21 jugadores que viajarán hasta San Sebastián para disputar el encuentro, una lista en la que no se encuentra Rüdiger por una lesión en el rector anterior de la pierna izquierda.

La gran ausencia de en la lista es la de Rudiger. El central alemán sufre una lesión en el rector anterior de la pierna izquierda, tal y como informó el Madrid en un comunicado oficial.

El equipo blanco no ha comunicado el tiempo de baja del defensa, pero Arancha Rodríguez ha informado que estará alejado de los terrenos de juego unos tres meses.