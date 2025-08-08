Julián Luna, presidente del C.D. Unión Malacitano: "Soy del Real Madrid total y soy murciano y del Murcia, una cosa no tiene que excluir a la otra"

Está siendo uno de los motivos de debate entre los aficionado al fútbol en Málaga, la llegada a la ciudad de un nuevo club, importado desde Murcia, el CD Unión Malacitano, nueva denominación del antiguo FC La Unión, que milita en el grupo IV de Segunda Federación

Este proyecto se presentó a la sociedad malagueña el 2 de julio en el Museo Thyssen de Málaga. No está siendo fácil su desembarco en Málaga, buena parte de la afición del Málaga no cree en este proyecto y lo consideran una amenaza para el primer club de la provincia: el Málaga C.F.

COPE MALAGA Momento de la presentación de La Unión Atlético como el CD Malacitano en Málaga

El proyecto del CD Unión Malacitano ha sufrido un importante revés debido a que el juez único de competiciones no profesionales de la RFEF ha denegado el traslado del club a Málaga. Julián Luna, presidente del club pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga y explicó la situación. "Estamos en desacuerdo completamente con esa resolución del juez único de competiciones no profesionales y bueno, pues obviamente vamos a recurrir en la segunda instancia, ante el comité de segunda instancia de la propia federación, esa resolución. Existen motivos más que sobrados para que el juez único ya hubiera adoptado las decisiones que correspondían conforme a derecho. No tienen en cuenta tampoco ni resoluciones del Consejo Superior de Deportes, así como del TAS, ni tampoco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos absolutamente convencidos, no tenemos ni una pequeñita duda de que esto va a salir adelante en una vía u otra", explica el dirigente.

El presidente del club ahondaba aún más en el asunto: "El club está inscrito en el registro de entidades deportivas de la Región de Murcia con el nombre ya de CD Unión Malacitano. Es decir, ya no existen dos nombres, existe un solo nombre, como antes ya existía un solo nombre que es Club Deportivo Unión Malacitano, como antes existía un solo CIF, antes existía un solo equipo directivo, antes existía una sola dirección y un solo equipo, siempre ha existido un solo equipo. Buena prueba de ello es que yo no puedo ser presidente de dos equipos, soy presidente de un único equipo. Entonces, estoy aquí como tal y estoy encantado de estar en esta ciudad".

RECHAZO DEL MALAGUISMO

El desembarco del C.D. Unión Malacitano ha tenido un rechazo total por parte de gran parte de la afición del Málaga C.F. que califican a este club como un "engendro". En este sentido, Julián Luna explica que: "Es un proyecto absolutamente incluyente, que no va en contra de nadie absolutamente, sino que va a favor del deporte, a favor de la unión, nunca mejor dicho. Soy de Murcia, muy murciano, pero también soy muy andaluz, también soy muy de Cartagena, también soy muy de la Unión, también soy muy de Málaga, no sé, no creo que la condición de la persona tenga que ver con el lugar, ni de nacimiento ni de vida. Estamos acostumbrados, yo por lo menos en mi despacho, estoy acostumbrado a trabajar con entidades de todo tipo, desde profesionales hasta empresariales, y existe una movilidad que está amparada por el derecho europeo"

"NO VENIMOS A DESTRUIR AL MÁLAGA"

El máximo dirigente de este nuevo club quiere dejar claro que no van en contra del Málaga y que lo único que piden es que se les deje desarrollar su proyecto: "Todo el mundo entiende que todos tenemos nuestro corazoncito casi desde que nacemos, ¿no?, porque nuestros padres nos ponían una camiseta cuando nacemos y ya está. Yo puedo decir que soy del Madrid total, ¿por qué? No lo sé, ¿no?, porque mi padre me puso una camiseta cuando yo ni siquiera tenía conocimiento y ya está. Pero también soy del Murcia porque soy de Murcia, también soy de la Unión porque es un proyecto que me encanta y también soy de Málaga porque ahora me encanta Málaga. ¿Por qué tiene que ser excluyente una cosa y otra? Es que es lo que yo me pregunto. ¿Por qué las personas no pueden pensar que es verdad que yo reconozco y respetamos muchísimo este sentimiento que puede tener la gente hacia cualquier club? Me da igual, que sea de fútbol, de baloncesto o de rugby. Claro que lo entendemos perfectamente, pero nosotros, con toda la modestia del mundo, con toda la humildad del mundo, creemos que podemos desarrollar un proyecto aquí en Málaga" argumenta Julián Luna.

Julián Luna, presidente del CD Unión Malacitano

El mandatario también quiere dejar claro que no pretenden ocupar el lugar del Málaga: "No sé por qué le puede molestar este proyecto a la gente, cada uno elige el club al que sigue. Muchos directivos tiene el carnet del Málaga e incluso el VIP, no hay problema. No veo la incompatibilidad. No venimos ni a laminar ni a destruir al Málaga C.F."