La inscripción de un equipo en Segunda RFEF genera nuevos problemas en la Federación

Este pasado miércoles, el Juez de Competición ha rechazado la inscripción del recién nacido club CD Malacitano a la Federación Andaluza para que pueda competir en la Segunda RFEF.

los orígenes

Pero antes hay que remontarse a principios del mes de julio del año pasado, cuando un grupo empresarial malagueño, con Daniel Pastor a la cabeza, compró un club murciano, el Unión Atlético, para competir en el Grupo IV de la cuarta categoría del fútbol español.

Es verdad que se ha creado un club nuevo al tener un nombre distinto, un escudo nuevo, y unos colores (verde y morado) distintos a la que poseía la entidad anterior.

A diferencia de lo que pensaba la nueva directiva del reciente CD Malacitano, esta nueva creación se ha vuelto en su contra, ya que la RFEF ha alegado en esa desestimación que esto es un nuevo club, no la continuidad del equipo murciano anterior.

CD Malacitano

Uno de los objetivos de esta nueva temporada era que el CD Malacitano tuviera una nueva sede en la que competir. El lugar que habían elegido era el estadio de la Ciudad de Málaga, que entraría en reformas en la temporada 2026/27, pero al negar la RFEF la inscripción del mismo, los planes de los empresarios malagueños se habría ido al traste.

el club insiste que si que está inscrito

Pero los acontecimientos han dado un nuevo giro, ya que el club ha hecho un comunicado explicando que la información ofrecida al público tiene parte de error. El escrito reza que el club si está inscrito en la Federación Andaluza, desmintiendo así lo publicado por el Juez de Competición, y afirman además que lo veremos esta temporada competir en el Grupo IV de Segunda RFEF.

El CD Malacitano ya hizo su presentación oficial en la temporada 2024/25, y su directiva sólo buscaba cambiar de delegación territorial por necesidad de sus directivos. En el aire queda que esto se haga realidad a expensas de que la RFEF lo oficialice.