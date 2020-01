Juankar y el penalty cometido: "Ya tengo aprendida la lección. Fue una mala toma de decisión"

Juan Carlos Pérez López, Juankar hizo un repaso a la actualidad del Málaga en Deportes COPE Málaga. En una entrevista sin tapujos, como siempre es el extremo madrileño, el jugador malaguista se refirió a la famosa jugada de su penalty ante el Mirandés que le costó al Málaga, dos puntos, “pico y meto la pierna. Fue una mala toma de decisión por mi parte en ese penalty. Estoy jodido por el empate cuando lo teníamos controlado. Es duro, pido perdón y no pasará más. La cagada está”. Juankar además asumió con entereza su error, “ya tengo aprendida la lección y no volverá a pasar. Fue una mala toma de decisión. Se nos escapó dos puntos vitales. No suelo fallar así, pero ya es pasado. Hay que mirar al próximo partido. Prefiero más arriba, atacar, me siento más cómodo de extremo”, apuntó.

Juankar habló además del momento y la racha del equipo: “La dinámica es buena del equipo en lo deportivo. Lo extradeportivo afecta. Claro, no se que puede pasar y eso afecta”, apuntó. “Nadie quiere estar en esta situación. Una gran ciudad, equipo, afición y que estemos así, es para pegarse un tiro, sinceramente. Lo importante es demostrar que el Málaga nos importa. Voy más al sentimiento por un club. Hay que dejar de ser egoístas y mirar más el club”, señaló.

Juankar se refirió además a la situación desde fuera en la entidad: “Es verdad que hay esa incertidumbre de que igual se dejará de pagar, pero hasta ahora hemos cobrado al día y estamos al día, todos los meses tenemos nuestra nómina. La virtud que tiene esta afición es que entienden lo que pasa en el club. No se trata de que pasaría esta situación en otras ciudades. Los jugadores debemos apretar siempre y somos profesionales. Nos pagan por defender este escudo”, dijo.

El jugador madrileño, uno de los más veteranos de la plantilla (cinco temporadas) se refirió con naturalidad y sin tapujos sobre el caso Víctor: “Siempre lo dije, apoyamos a Víctor en el tema personal. Es un tema siempre complicado, tampoco es nada del otro mundo, yo también me toco y no debe tener la mayor importancia. Otra cosa es lo que le ha pasado y de la forma. Son temas personales”, subrayó. El madrileño apoyó en todo momento que incluso Pellicer fuera ya nombrado a todos los efectos entrenador del equipo hasta final de temporada, “estamos muy contentos con él”.

Juankar, además, quiso enviar un mensaje de unión a la afición: “Somos el timón, los dos unidos para que el barco no se hunda”.

Sobre su calvario con las lesiones apuntó que, “lo he pasado mal y ahora disfruto jugando. Atrás quedaron las lesiones, el cruzado, el día del Levante... ahora solo te centras en el fútbol. Que te respeten las lesiones ahora es gratificante. Solo fútbol”.

De cara al duelo de este sábado en Elche subrayó que, “no queda otra cosa que seguir currando, reconocer los fallos e ir hacia adelante. Ahora toca ir a Elche a ganar y estamos en condiciones para ello y seguir la racha”, subrayó.