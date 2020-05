José María García, en COPE Málaga: “Que vuelva el fútbol es una auténtica atrocidad”

El histórico periodista José María García, pasó por los micrófonos de COPE Málaga para recordar la figura de Paco Cañete, periodista malagueño recientemente fallecido y con el que estuvo trabajando más de 30 años. En su intervención García, voz autorizada para hablar de la actualidad del deporte, explicó lo que supone para él la vuelta del fútbol en estos tiempos de lucha contra el COVID - 19: " Me parece una auténtica atrocidad y una necedad tremenada que vuelva a disputarse la liga. Esto es la victoria de los que anteponen el dinero a cualquier otra cosa”.

Para José María García, el fútbol y el deporte han pasado a un segundo plano en estos tiempos de pandemia. Para el histórico periodista le parece poco ético que los futbolistas se sometan a más test que los sanitarios: “El contagio puede llegar en cualquier momento..pero ver fotografías desinfectado un balón, ver a futbolistas pasando cuatro test, cuando ves que médicos, enferermeras, auxiliaresque se han jugado su vida por auxiliar a los demás y se les niega un simple test... es para decir estamos en la España de unos todo, y otros nada”.

José María García crees que es una necedad pensar en la vuelta del fútbol en las actuales condiciones

García ha tenido una larga trayectoria en los medios de comunicación y reconoce que “Nunca he vivido nada como esto y ojalá no se vuelva a repetir”.

JEQUE AL THANI DESGRACIA PARA EL MÁLAGA C.F.

El popular periodista deportivo también se refirió al MálagaC.F. y a la complicada situación que atraviesa el club malaguista con el jeque Al Thani al frente y que actalmente está apartado de la gestión: “Sigo la historia del Málaga y me anticipé con la figura de All Thani. Aquí todo el mundo quiere lucrarse y ha sido una desgracia para el Málaga. No se puede hacer peor ni con mayor desgana y menor conocimiento de causa. El Málaga es un club histórico espero que pueda levantar cabeza porque le tengo mucho cariño al club”

Por último, José María García se refirió a la nefasta gestión del Málaga y lo que supuesto para el fútbol la conversión de los clubes deportivos en Sociedades Ánonimas Deportivas (SAD): “Cuando se llega a los sitios por el dinero hay que rodearse de un equipo. Pero el capricho, la desgana, el deconocimiento...es inentendible. Los que pedimos las SAD nos encontramos con una tremenda sorpresa porque eran para controlar el fútbol y no para engrandecerlo”, subrayó el histórico periodista.

TEBAS CON INTENCIÓN DE REANUDAR LA LIGA

Las palabras de José María García son el contrapunto a Javier Tebas. El presidente de LaLiga, declaró este pasado domingo que le "gustaría" que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para reanudar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", dijo Tebas durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar', de Movistar con Juanma Castaño.

El presidente de LaLiga aseguró tajante que es posible la vuelta al fútbol porque el riesgo de contagio en los partidos será "prácticamente inexistente".

''Va a haber fútbol todos los días cuando se reanude @LaLiga''.



Javier Tebas anunció este domingo que planteará a la Comisión Delegada este lunes cancelar la "concentración inicial" que tenían prevista dentro del protocolo tras la vuelta a los entrenamientos, "a raíz" de los buenos resultados de los test que desvelaron solo cinco positivos.

"Siempre estamos mucho con la sensibilidad de los jugadores. Mañana en comisión delegada presentaremos retrasar la concentración inicial que teníamos prevista en el protocolo", y añadió: "Sé que era un tema muy sensible en los jugadores, a raíz de los resultados que hemos tenido en los test vamos a retrasar por ahora la concentración de la semana que viene, la que empezaba el día 18, no va a ser obligatoria".

