El emotivo recuerdo de Paco González a los seres queridos que ha perdido durante el confinamiento

Paco González, director de Tiempo de Juego, pasó porla Noche de Adolfo Arjona, donde analizó la nueva realidad de su programa. El equipo de deportes ha tenido que reinventarse y el programa ha tenido que adaptarse a la dura realidad que está dejando el COVID – 19. Están siendo momentos duros para todos y los goles y las conexiones con los campos de fútbol han dado paso a tener que hablar del virus, de muertes, en definitiva de temás alejados de la rutina habitual de un programa de deportes: “Nunca me podía imaginar que esto podría detener al fútbol. Se podía pensar por un atentado terrorista, por condiciones climatológicas. Pero esto era impensable,” explica Paco González

El director de Tiempo de Juego, desvela como se gestó el giro del programa: “Nunca hubo un plan “B”, preguntamos a la dirección de COPE si querían que siguiéramos haciendo la programación y ellos nos lo preguntaron a nosotros. Si desaparecíamos el primer fin de semana, era probable que apareciaeramos ocasionalmente y eso era no hacer compañía al oyente habitual. A nadie nos interesaba lo que pasaba en el deporte en esas fechas, pero sí con los portagonistas del deporte, cómo nos afectasba la cuarentena. El fin de semana de repente se producen las apariciones de Pedro Sánchez y absorvimos todo. El espacio de actualidad y también con la red de corresponsales. La actualidad ya era pasar la foto fija de lo que estaba pasando”.

GIRO INFORMATIVO EN TIEMPO DE JUEGO

Nos es fácil para ningún informador tratar temas tan sensibles con el tener que hablar del número de fallecidos, pero ¿cómo afronta una redacción de deportes este giro de su rutina? “Los periodistas, como los oyentes, tenemos un defecto que es la curiosidad. Esto nos ha permitido preguntar a virólogos, nutricionistas y epidemiólogos lo que no sabíamos. La redacción de deportes tenía muchoas ideas y lo que había que hacer era encauzarlas. Mi equipo es un espectáculo. Queríamos tener una visión menos gastada y queríamos tener una visión a medio plazo. Algunos se han asombrado, porque creían que el periodista deportivo era sólo de cantar gol en Las Gaunas...pero yo creo que el periodista deportivo está más hecho a la improvisación que cualquier otro. Le ha tocado trabajar sin guion y sin papeles escritos durante casi toda su vida... la improvisación y buscar algo de repente de la nada es algo que llevamos incorparados en el ADN”.

Paco González también tenía claro que la audiencia iba a entender este cambio en “Tiempo de Juego”: “Nunca temí que la audiencia no comprendiera que el programa tenía que cambiar por los acontecimientos. Lo único que temía es que las historias que contábamos se interpretaran como de denuncia política. El periodista deportivo no está preparado ni es nuestro objetivo hablar de política. Hemos buscado fallos no a los culpables. El oyente de Tiempo de Juego está bastante definido y le interesa todo lo que sea interesante”.

MOMENTOS MUY DUROS

El director de Tiempo de Juego reconoce sin tapujos que “Es el momento más triste de mi trayectoria deportiva y el de cualquier periodista deportivo el tener que hablar de esto. Veníamos preparados para contar emociones a los seguidores de sus equipos y nunca pensamos de tener que hablar de cifras de muertos, pero no un día, si no un largo tiempo. Parece que los muertos no son 378 muertos, si no que son 378 familias destrozadas y para eso no está preparado nadie y menos los de deportes que estamos acostumbrados a contar emociones para el aficionado”.

Un momentos emotivo de la entrevista en la Noche de Adolfo Arjona tuvo lugar cuando recordó la pérdida en este tiempo de pandemia de tres personas de las que no se ha podido despedir y con las que guardaba una estrecha relación: “He perdido a Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid y con el que tuve una amistad tremenda con él y su familia. He perdido a Radomir Antic, uno de los nuestros con el que también me unía mucho con su famila. Michael Robinson con el que compartí muchas cosas durante 15 años que trabajamos juntos.

Cada uno de los “palos” es como si rompiera algo que ya estaba roto. El fallecimiento de estas tres personas me ha robado un trozo importante de mi vida. Con ellos viví mucho, compartí mucho, aprendía mucho y disfruté mucho. Me pongo en la piel de la familia que ha perdido a un ser querido y por eso me pongo en la piel del que esté trocado y preocupado y trato de hacer el mejor programa que he hecho nunca y dedicarle el programa con el mejor cariño y con todo nuestro esfuerzo”.

El COVID – 19 también ha golpeado duramente a los rostros habituales de Tiempo de Juego durante cada jornada como a Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño: “Manolo lo pasó la primera semana, pero no se lo confirmaron hasta hace poco y está haciendo una auto cuarentena. Pepe se encontraba mal, cansado, tristón y creíamos que era cualquier otra cosa. Tenía una ronquera y sólo podíamos hablar por mensajes. Sin embargo, el día que entró en antena y pensaba que aquella era el final y que nunca se había visto tan mal, me asusté. Ahora está mejor, anda en la cinta durante 15 minutos y va recuperándose. Otros compañeros, que no han querido que se diga su nombre, porque sus familias están lejos no han querido que trascendiera, pero todos están bien.

Paco González reconoce sigue acudiendo a la radio a hacer el programa: “Soy un poco inconsciente y el miedo me da por los demás, por mi mujer, mis hijos, mi madre que está en Asturias, aunque tengo un hermano cerca... El miedo me da por los demás más que por mí. Yo soy un poco bestia, tengo un enfisema pulmonar y soy factor de riesgo y no debería asumir ninguno, pero como dice mi compañero Vitorio, si el hombre hubiera tenido siempre miedo al dragón nunca hubiera salido de la cueva. Cuando hay que trabajar pues hay que salir. Te puede pillar en cualquier sitio, hacer una vida de confinada y lo puedes pillar en el mango de una puerta. El miedo es por los demás y no por mí”.

Sobre como será la sociedad tras el paso de esta dura Pandemia, Paco González no tiene demasiado claro que vaya cambiar el espíritu de las personas: “Algunas personas han recuperado el valor de la familia, algo que yo tengo de serie. Lo hablaba con mi mujer y mi hija que hablábamos estado muy bien los cuatro. Dentro de dos meses esto que se piensa ahora de que vamos a ser más amables, solidarios y menos egoístas, quizás no sirva de nada.Igual lo único que cambia son ciertas medidas de seguridad, como hace 20 años con los atentados de Nueva York, nadie imaginaba entonces las medidas de seguridad en los aeropuertos. Me cuesta creer que vaya a cambiar nuestra vida social, no soy capaz de dibujar el futuro. Pero me temo que este derroches de buenos pensamientos no dure mucho”.

