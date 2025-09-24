Javi Peña te enseña como perder peso de forma on line

Como cada miércoles aparece por aquí el momento para ponernos fuertes y para hacer ejercicio como se debe, y hablamos con nuestro preparador físico de cabecera, con Javi Peña, (@javipena_entrena) así es como se le puede localizar en Instagram.

Hablamos de lo que la gente pide ahora y es el tema del peso, de perder, de intentar ponerse más o menos a tono. Javi Peña nos cuenta que, “Sí la verdad que sí, ahora ya hemos tenido la vuelta de rutina de septiembre y ahora llega que la báscula no baja ni un gramito y ahí llegan los problemas psicológicos, de que hago, esto no es para mí, como que hago de nuevo, me apunto al gimnasio, me voy a spinning, me voy a correr, lo intenta todo... y a la vez no se consigue”

COPE Málaga Javi Peña te enseña a bajar de peso desde casa.

“Mi fórmula es que tengo una entrevista con el cliente, le hago unas preguntas y valoro si yo soy la persona, porque es importante que pueda ayudarla. No es lo mismo una persona que me viene me dice Javi mañana quiero presentarme a culturismo natural, pues lo siento, eso lo he hecho, pero no, ya voy a un público específico, que es pérdida de peso Vamos a animar a la gente, esto es muy sencillo, es un método online, no tienes que estar presente en ningún sitio, esto es online a través de contacto a través de mis redes sociales y todo es online, entrenas donde tú quieras cuando tú quieras y como tú quieras”.