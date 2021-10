Así se gestó la entrada de BlueBay al accionariado del Málaga a coste cero

Los vericuetos judiciales que vive el Málaga en los últimos años no parecen tener fin. Mucho se ha escrito y dicho a cerca del contrato privado que en su día firmaron NAS Spain 2000 y Management Empresarial Málaga, lo que viene a ser la familia Al Thani y BlueBay. Este contrato propció que la cadena hotelera se hiciera cargo del 49% de las acciones de Al Thani, un 47% del total de acciones del Málaga C.F. COPE Málaga ha tenido acceso, en exclusiva, al contrato de compraventa y al Pacto de Socios de las 2 partes

Hasta ahora se había informado de que BlueBay se había hecho con este porcentaje de acciones del Málaga C.F. por el precio simbólico de 1 euro. Ni si quiera llegaron a poner el euro.

Los hechos se remontan al lejano ya 1 de marzo del año 2013. TIempos en los que el Málaga estaba viviendo graves apuros económicos, pero en la que se encontraba disputando la Champions League. Justo en esa fecha el Málaga se encontraba preparando el partido de vuelta ante el Oporto de la liga de campeones, en la que el Málaga acabaría remontando firmando el mejor partido de su historia y entrando en los cuartos de final de la competición.

Ese 1 de marzo arranca un contencioso que aún no ha terminado. Moayad Shatat, en representación de la sociedad Nassir Abdullah and Sons y por tanto en representación de la familia Al Thani, firma la venta de las 565 mil 865 acciones acciones de la sociedad Nassir Abdullah and Sons, que es la sociedad que aglutina la mayoría de las acciones del Málaga C.F., y las traspasa a una nueva sociedad NAS Spain 2000.

Esa sociedad a partir de ahora pasará ser la accionista mayoritaria del Málaga C.F., la venta de estas acciones de una sociedad a otra cuesta NAS Spain 2000 el precio simbólico de 1 euro. La persona que figura como parte vendedora y como parte compradora es Moayad Shatat. El que fuera vicepresidente del Málaga, obtenga el poder de firma de Al Thani desde el 18 de marzo de 2012, cuando Abdullah Ghubn le traspasó el poder de firma en escritura pública ante el Cónsul de Qatar.

En este apartado tenemos la primera sorpresa, el euro, lo paga Shatat como parte compradora y como parte vendedora.





Firma de la compraventa de acciones de Nassir Abdullah and Sons a NAS Spain 2000 SL por un euro y firmadas por Shatat





PACTO SOCIOS

Al día siguiente, el dos de marzo de 2013, se firma el "Pacto de Socios de la Sociedad NAS Spain 2000 SL" por la que entra en escena Managament Empresarial Málaga , SL, conocida como BlueBay. Curiosamente y como en la atenrior ocasión, es Moayad Shatat la única persona que comparece como representante de las dos sociedades, es decir por parte de la famillia Al Thani y por parte de BlueBay. Este protocolo de intenciones ya quedó establecido el 17 de febrero del año 2013 y según se recoge en el documento ese documento lo firman Sheik Abdullah Al Thani y Abdullah Ghubn en representación de "Nasir" y Jamal Satli Iglesias en representación de Management Empresarial.

De entre las muchas clásulas llama la atención como se repartirián los cargos que en ningún caso serían remunerados:

Presidente Honorífico: Los pondría la sociedad "Nasir"

Presidente ejecutivo: Lo nombaría BlueBay

Gestión Económica: Gonzalo Hervás en representación de BlueBay

Gestión Deportiva: Las partes acuerdad que serían los representantes de la Sociedad Nassir Abdullah and Sons los que la llevarían a cabo ciñéndose a las pautas económicas que marcara BlueBay y el Fair Play financiero.

La gestión deportiva correspondería a la familia Al Thani





En los últimos años, BlueBay siempre ha afirmado que en el acuerdo que se firmó de ellos dependería la parte deportiva, algo que a tenor del contrato desvelado por COPE Málaga, es incierto. De hecho, la cadena hotelera ha admitido que ya había sondeado a Andrés Fassi para que ocupara el puesto de director deportivo del Málaga C.F.

En este pacto de socios llama la atención, que la parte vendedora, es decir la familia Al Thani, estaría obligada a poner 30 millones de euros en un plazo máximo de 5 años para atender los pagos corrientes en caso de que fuera necesario. Estos pagos que se llevarían a cabo en ampliaciones de capital de 5 millones para la parte compradora, BlueBay. Es decir, Al Thani pone el dinero para la ampliación de capital y BlueBay es la que amplia su capital social en la sociedad. Esas ampliaciones de capital las debría de autorizar un auditor externo.

ESCRITO A LA JUEZA

A día de hoy, BlueBay ha solicitado una ampliación de capital de 8,6 millones de euros al juzgado de instrucción número 14 de Málaga debido a esta cláusula del contrato. En el escrito presentado al juzgado por el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, se desestima este procedimiento de ampliación de capital. Según el escrito al que ha tenido acceso COPE Málaga "Esta Administración Judical debe mantenerse imparcial y no e puede pronunciar sobre su vigencia y exigibilidad""Tratan de aprovechar un procedimiento penal para obtener logros mercantiles, algo que solo puede tildarse de oportunista" se explica en el informe y que en la "Actualidad no concurren dificultades en la Sociedad Anónima Deportiva" ya que se ecuentra al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, termina el informe.

Por último, algo que también es significativo, es que el "Pacto de Socios de la Sociedad NAS Spain 2000 SL" firmado el 2 de marzo de 2013 no se eleva a carácter público, es decir ante notario, hasta tres años después, el 2 de mayo de 2016. Es decir, ya en esa fecha había comenzado el litigio entre BlueBay y al Thani en la que la cadena hotelera reclamaba a Al Thani el 49 % de sus acciones. Este litigio ya ha sido sentenciado y ganado por BlueBay, aunque Al Thani ha formulado el recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia.

Ocho años ya de pleitos, con muchas mentiras y muchas medias verdades y un sólo perjudicado el Málaga C.F. y sus aficionados que los que verdaderamente sufren y padecen por la hitoria de este club.