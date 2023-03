El socialista que denunció el caso Astapa: “Me he encontrado desamparado, solo y sin protección"

El exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, es el principal investigado en el caso Astapa, en el que hay casi 50 acusados y que investiga la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de este municipio 16 años después de que se abriera el caso. Hoy ha declarado como testigo David Valadez, exconcejal socialista y también alcalde entre 2008 y 2011, que denunció los hechos.

Desde que se destapara el caso Astapa, David Valadez nunca ha hablado para la prensa. Lo ha hecho en exclusiva para 'Herrera en COPE MÁS Málaga', donde ha contado a la directora del programa, Mónica García,que en 2006 puso los hechos en conocimiento de su partido, del PSOE: “Tanto a la dirección provincial, de la que en aquel momento Marisa Bustinduy era secretaria; como a nivel regional con el que era vicesecretario, Rafael Velasco. Pusimos de manifiesto todo lo que estaba ocurriendo, digamos que existía una corrupción absolutamente institucionalizada”.

Tras poner en conocimiento de su partido lo que estaba ocurriendo, no obtuvo ninguna respuesta “no se nos hace ni caso. No solo no se trata de evitar ese tipo de comportamiento, sino que nos sentimos desautorizados, desprotegidos y desamparados”.

DENUNCIA ANTE LA POLICÍA

Al no obtener ningún tipo de apoyo por parte del PSOE, en noviembre de 2006 Valadez se marcha a Madrid para denunciar los hechos en la sede central de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional; según él, no lo hizo en Estepona "para evitar filtraciones".

CAJA B

Allí, en Madrid, aporta documentación que demostraba supuestas prácticas ilícitas por parte del Ayuntamiento de Estepona como el retraso intencionado de expedientes urbanísticos sancionadores para que prescribieran o la existencia de una 'caja B' con la que se pagaban en metálico distintos eventos “asistimos a una feria, a un mercado donde vienen Andy & Lucas, Estrella Morente, El Arrebato; donde se patrocinan actividades deportivas de ámbito nacional, sin que nadie se plantee cual es la procedencia de ese dinero. O como se financian los colectivos sociales, las asociaciones vecinales, hermandades. Todas ellas durante cuatro años con dinero procedente del Urbanismo al margen de la fiscalización de la intervención municipal. Dinero que se paga en metálico”, asegura Valadez en COPE Málaga.

El juicio se está celebrando 17 años después de que comenzara la investigación y Valadez apunta a que una caótica gestión de la administración de Justicia va a permitir que muchos de los acusados salgan impunes, como es el caso del exalcalde socialista Antonio Barrientos. David Valadez asegura que estos años han sido muy duros para él: “Me ha supuesto un suplicio. Llevo 18 demandas, denuncias y querellas felizmente archivadas. Me he encontrado desamparado, solo, sin ningún tipo de protección, pero con la conciencia muy tranquila”.