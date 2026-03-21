Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - La Laguna Tenerife

Unicaja y La Laguna Tenerife aparcan temporalmente la Basketball Champions League (BCL) tras haber hecho los deberes. Ambos equipos se han clasificado como primeros de sus respectivos grupos para los cuartos de final y ahora centran sus esfuerzos en la Liga Endesa. El Carpena acoge un duelo que ya es un clásico del baloncesto español, un choque de alto nivel con mucho en juego.

Reencuentros y un debut estelar

El partido estará cargado de emotividad por el regreso al Martín Carpena de tres exjugadores muy queridos por la afición malagueña: Giorgi Shermadini, Tim Abromaitis y Jaime Fernández. Además, el encuentro genera una gran expectación por el posible debut en la Liga Endesa de Patty Mills, el fichaje estrella de los tinerfeños. El base australiano, campeón de la NBA en 2014 con los San Antonio Spurs, ya disputó sus primeros minutos en la BCL.

La amenaza de un ataque letal

El conjunto dirigido por Txus Vidorreta, en su octava temporada consecutiva al frente del equipo, destaca por su formidable puntería. La Laguna Tenerife es el equipo líder de la Liga Endesa en acierto desde el triple (39,30%) y en tiros libres (82,67%), además de ser el tercero en acierto en tiros de dos (56,27%). Unos datos que reflejan el potencial ofensivo de la plantilla canaria.

Gran parte de este éxito ofensivo recae en la conexión entre el veterano base Marcelinho Huertas y el pívot Giorgi Shermadini. A sus 42 años, Huertas sigue siendo el máximo asistente de la competición (6,4), mientras que Shermadini es el segundo jugador más valorado (18,9 de valoración) gracias a sus 14,1 puntos y 5,3 rebotes de media.

Mariano Pozo Kendrick Perry, Manu Trujillo, Tyson Perez, Killian Tillie.

Una rivalidad convertida en clásico

Los duelos entre Unicaja y La Laguna Tenerife se han convertido en un habitual en la última década, con hasta 32 enfrentamientos en los últimos 10 años. El balance histórico total favorece a los malagueños con 31 victorias por 18 de los canarios en 51 partidos. Sin embargo, la rivalidad ha alcanzado su punto álgido en los últimos años con cruces en playoffs y finales de la Copa del Rey y la BCL, ambas ganadas por el Unicaja en la temporada 2022-23.

Emilio Cobos La pareja Huertas - Shermadini clave para los tinerfeños

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Liga Endesa entre el Unicaja - La Laguna Tenerife se disputará en el Martín Carpena este sábado 21 de marzo a las 20:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR el UNICAJA - LA LAGUNA TENERIFE

El partido Unicaja - La Laguna Tenerife lo podrás seguir desde las 20:00 horas con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla y la realización y animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto; además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.