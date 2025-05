Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Burgos de hoy

Málaga - Publicado el 31 may 2025, 12:30

Se acaba el año futbolístico para el Málaga. El año pasado por estas alturas estaba el malaguismo de los nervios por un play-off de ascenso que acabó finalmente con final feliz. Lo de esta tarde será muy distinto. Ya salvados, sin nada en juego y puro trámite, en una última jornada en la que los de Pellicer se despiden con los deberes realizados debidamente.

RENOVACIONES POR CERRAR

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, dejó muy claro y aseguró que intensificará las conversaciones tras el partido de mañana ante el Burgos. Además, Loren Juarros reconoce que algunas de estas son más complejas y otras se desarrollan desde hace mucho tiempo. En este caso solo queda por saber Manu Molina o Dioni.

TRISTES DESPEDIDAS

El de esta tarde en La Rosaleda será el último partido de Antoñito Cordero y de varios jugadores que acaban contrato como Kevin, Dioni o Manu Molina y de incluso de otros que aunque tienen contrato no entran en los planes del club. Nelson Monte reconoce que será un día triste tras estar dos años con un grupo de compañeros irrepetible, “son parte de mi familia y son amigos que te deja el fútbol. Me dará mucha tristeza”, apuntó. Y no es para menos.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la cuadragésimo segunda jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Burgos CF, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 31 de mayo 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – BURGOS

El partido Málaga - Burgos lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz, y los comentarios de Bori Moreno en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.