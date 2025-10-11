Horario y dónde ver y escuchar el Dreamland Gran Canaria - Unicaja

Unicaja afronta este sábado su primera salida de la temporada ACB, el equipo malagueño visita el Gran Canaria Arena, cancha donde en febrero se proclamó campeón de la Copa del Rey por tercera vez en su historia, pero en la que, sin embargo, le cuesta mucho ganar al equipo local, el Dreamland Gran Canaria.

Y es que en este ciclo exitoso de Unicaja que arrancó en 2022, el equipo malagueño ha sido capaz de vencer en la cancha de todos sus rivales a ACB, a excepción de la del equipo amarillo, donde no es capaz de derrotarles desde 2020. Fue también un mes de octubre y el equipo que entrenaba por aquel entonces Luis Casimiro, derrotó a los locales por 80 a 84 con Brizuela y Bouteille como estiletes ofensivos. En total, Unicaja cuenta con un balance de 12 victorias por 22 derrotas en sus visitas a la isla.

Unicaja llega al partido tras ganar a Bilbao Basket en la jornada inaugural y tras apalizar en BCL al Mersin Sports Club de Turquía. Buena dosis de autoestima para el equipo de Ibon Navarro, que sigue acoplando sus cuatro nuevos fichajes, y donde Duarte y Castañeda ya empiezan a aparecer.

El Dreamland Gran Canaria llega a la cita con ganas de conseguir su primera victoria en la competición doméstica. Tras caer en la jornada inaugural frente al Real Madrid, el equipo de Jaka Lakovic espera poder inaugurar su casillero de victorias ante su público. Al igual que Unicaja, el conjunto "pio pío" arrasó en su estreno en BCL apalizando en Portugal al Benfica al que derrotaron por 61 a 97.

El Gran Caanria está entrenado, por cuarta temporada consecutiva, por Jaka Lakovic que ha realizado seis incorporaciones interesantes para este curso:los bases Ziga Samar (procedente del Alba Berlín, que ya estuvo cedido la temporada pasada; los escoltas Isaiah Wong, con experiencia en Euroliga con el Zalgiris de Kaunas; y Braian Angola, del Basketbol Kulubü; el ala-pívot Eric Vila, ex del Río Breogán; y los pívots Kur Kuath, sudanés del Hamburg Towers; y Louis Labeyrie, del UNICS Kazan, con pasado en el Valencia Basket.

Estos fichajes se unen a la base de la temporada pasada, capitaneados por Andrew Albicy , los aleros Miquel Salvó y Nicolás Brussino; el ala-pívot Pierre Pelos; y el pívot Mike Tobey.

El partido será pitado por: Óscar Perea - Alfonso Olivares - Cristóbal Sánchez Cutillas

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Dreamland Gran Canaria y Unicaja, corresponde a la segunda jornada de la Liga Endesa, se disputará en el Gran Canaria Arena este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL dreamland gran canaria - unicaja

El partido entre Dreamland Gran Canaria y Unicaja , lo podrás seguir desde las 19:30 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla y la animación deAndrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto.