Un hombre de 61 años herido grave en una caída al recoger aceitunas en Almendralejo
El varón ha sido trasladado a un centro médico con fractura de codo y traumatismo craneal
Redacción COPE ExtremaduraAgencia EFE
Mérida - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 61 años ha resultado este sábado herido grave con politraumatismo al caer de una escalera en Almendralejo (Badajoz), en un accidente laboral mientras recogía aceitunas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos sanitarios del PAC de Almendralejo, San José y una unidad de Soporte Vital Básico de la localidad, que han trasladado a un centro médico al herido, con fractura de codo y traumatismo craneal.
Por este accidente se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo para determinare su carácter laboral.
