COPE
Podcasts
Deportes COPE Málaga
Deportes COPE Málaga

(86-68) Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Bilbao Basket en el estreno de la Liga Endesa

Los de Ibon Navarro arrancan la competición liguera con un triunfo en una gran actuación de Olek Balcerowski

(86-68) Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Bilbao Basket en el estreno de la Liga Endesa
00:00
Descargar

Emilio Guerrero

Málaga - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 04 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking