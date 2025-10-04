(86-68) Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Bilbao Basket en el estreno de la Liga Endesa
Los de Ibon Navarro arrancan la competición liguera con un triunfo en una gran actuación de Olek Balcerowski
Málaga - Publicado el
1 min lectura
Ángel Expósito, sobre el informe de la UCO: "José Luis Ábalos es espectacular, sigue siendo diputado, sacando sobres o repartiéndoselos desde Ferraz"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h