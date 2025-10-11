Pablo Gárriz, Emergencias de Baleares: "El frente ha entrado con mayor virulencia de lo que esperábamos y ha dejado vuelos cancelados y casi 900 abonados sin luz"

El Servicio de Emergencias 112 ha ampliado la alerta naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas a toda Baleares. El frente ha entrado con mayor virulencia de lo que se esperaba y se ha aumentado el nivel de aviso naranja en Menorca hasta las 8 de la tarde" ha explicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

Se espera que a partir de las 20 horas el temporal pierda intensidad y se produzcan ya chubascos intermitentes.

Menorca es la isla en la que más fuerte está lloviendo este sábado, en Cala Galdana (Menorca) en solo 10 minutos casi han caído 20 litros por metro cuadrado.

En todas estas zonas, se prevé que puedan registrarse acumulados de precipitación de hasta 40 l/m2 en una hora, así como de hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas.

La previsión de la Aemet es que la alerta naranja por riesgo importante de lluvias pueda cambiar a amarilla por riesgo a partir de las 15.00 horas en Ibiza y Formentera, y a partir de las 20.00 horas en Menorca y en el Llevant y norte y nordeste de Mallorca.

incidentes

Ante esto, desde el Servicio de Emergencias han recordado que recomiendan limitar los traslados innecesarios y evitar las actividades deportivas y sociales.

Además, han vuelto a pedir precaución en las próximas horas, y que se sigan los consejos de protección frente a una dana y se llame al 112 en caso de sufrir una emergencia.

CAIB El Comité Técnico Asesor del Plan METEOBAL se ha reunido este sábado al mediodía para continuar valorando, evaluando y decidiendo sobre el paso de la DANA Alice por las Islas Baleares.

De momento el 112 ha atendido 23 incidentes de llos 10 en Ibiza y 4 en Formentera. El fuerte aparato eléctrico ha afectado a la 27 centros de transformación que ha dejado a casi 900 abonados sin luz en el archipiélago, especialmente en Formentera con casi 600 afectados aunque se trabaja para su recuperación.

vuelos retrasados y cancelaciones

Tanto en el aeropuerto de Ibiza como el de Palma sufren regulaciones por la meteorología adversa, ha informado Aena. Según informa Gárriz, la dana Alice ha provocado 13 cancelaciones en el aeropuerto de Palma. Además, en el aeropuerto de Ibiza ha habido una cancelación y dos vuelos han tenido que ser desviados. En concreto, un vuelo procedente de Valencia, con destino Ibiza, que ha sido desviado a Palma, y otro procedente de Barcelona que ha regresado al aeropuerto de El Prat.

Debido a las inclemencias meteorológicas, a esta hora continúan los retrasos generalizados, por lo que desde Aena han pedido a quienes vayan a viajar este sábado que mantengan la precaución en los desplazamientos y consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

Este sábado están programados 1.357 vuelos en los tres aeropuertos de Baleares, en el día de mayor tráfico aéreo del fin de semana en el archipiélago.

Los puertos funcionan con normalidad a pesar de la dana.