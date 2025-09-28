Horario y dónde ver y escuchar el Burgos-Málaga de esta tarde

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Burgos, uno de los equipos más correosos y donde en El Plantío el Málaga nunca ganó en sus visitas. El serbio Brasanac apunta al once por Izan Merino y Dani Sánchez parece que también. En la derecha seguirá Murillo y la única duda es saber si recio, como en Huesca, jugará antes que Galilea. Sin Adrián Niño por lesión en el tobillo, lo normal es que Dani Lorenzo sea el media punta y Chupe el delantero elegido.

VIAJE CON OCHO BAJAS

Tiene problemas el conjunto malaguista en el eje, en el corazón, en defensa y en las bandas. Son ocho bajas vitales: Moussa, Ramón, Pastor, Puga, Luismi, Izan Merino, Joaquín y Niño. Pellicer en la previa dijo que, “espero un partido parecido al del año pasado. Debemos saber definir qué es la palabra competir. La palabra competir implica lo individual y lo colectivo y debemos hacerlo al máximo nivel para poder ganar. Nos han venido cosas que debemos de mejorar, pero las dos derrotas que llevamos vienen de injusticias, porque ahora que lo he repasado todo puedo decir que fue una injusticia. Y este fin de semana vamos a casa de un rival que lo difícil lo hace fácil, así que debemos de mejorar en lo ofensivo", apuntaba.

RAMIS RECUPERA A APPIN

El Burgos llega sin perder en casa, dos empates y la goleada a la Cultural. Kevin Appin está de vuelta y esa es una magnífica noticia para el Burgos CF. El centrocampista de Martinica se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla en la séptima jornada de la campaña anterior y no volvió a jugar. En pretemporada fue uno más. Ha sido titular en los dos últimos partidos, ha marcado un gol y ha rendido a un buen nivel. Pese a todo, entiende que todavía no ha llegado a su plenitud física. Ramis celebra este regreso y confía en ganar el partido.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la séptima jornada de La Liga Hypermotion entre Burgos y Málaga CF, se disputará en El Plantío, esta tarde 28 de septiembre, a las 16:15 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR BURGOS - MÁLAGA

El partido Burgos- Málaga lo podrás seguir desde las 16:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios técnicos de Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.