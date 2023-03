Resumen en vídeo: El Málaga empata contra el Levante en un partido marcado por la polémica

Finaliza la jornada 32, lo que significa que quedan 10 jornadas para el final y por tanto 30 puntos en juego. El Málaga volvió a empatar, esta vez a cero ante el Levante y contempla como la salvación sigue estando a dies puntos. Ahora el equipo que marca la frontera es el Sporting de Gijón que suma 37 puntos.





El Málaga mereció más que un empate a cero ante el Levante, que llegaba a Málaga en tercera posición y con ganas de acabar la jornada en puestos de ascenso directo. El partido empezó a calentarse para el árbitro, De la Fuente Ramos, tras la expulsión por doble amarilla de Juande. La segunda amarilla no tendía que haber llegado porque Febas fue objeto de una falta clara en la jugada previa que precede a la falta del central del Málaga. Posteriormente, De Frutos fue expulsado y los dos equipos se quedaron con 10 jugadores.

El Málaga se adelantó en el minuto 87 en el marcador con un gol de Rubén Castro que posteriormente fue anulado por un fuera de juego milimétrico de Chavarría. Posteriormente, una mano en el área del Levante no fue interpretada como penalti por el árbitro. Al final reparto de puntos que deja al Málaga en una situación aún más comprometida.





Alineaciones

0 - Málaga: Rubén Yáñez; Delmás, Ramalho, Esteban Burgos, Juande, Cristian; Febas, Ramón Enríquez (Chavarría, min.57), Lago Junior (Álex Calvo, min.84); Fran Villalba (Escassi, min.63; Luis Muñoz, min.84), Fran Sol (Rubén Castro, min.57).





0 - Levante: Cárdenas; Marc Pubill, Rober Pier, Álex Muñoz, Saracchi (Postigo, min.79); De Frutos, Pepelu, Iborra, Joni Montiel; Cantero (Rober Ibáñez, min.72; Musonda. min.84), Bouldini (Wesley, min.79).





Árbitro: Óliver de la Fuente Ramos (Comité de Castilla y León). Amonestó a los locales Juande (min.16) (min.61), y Rubén Yáñez (min.62), y a los visitantes Saracchi (min.17), Wesley (min.83), Musonda (min.95) y Álex Muñoz (min.98). Expulsó con roja directa a Jorge de Frutos (min.69).





Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda ante 22.568 espectadores.

QUEJA ARBITRAL

A raíz de la polémica generada por la actuación arbitral, el Málaga emitió un comunicado lamentando el mal arbitraje y comunicando que enviaría una queja formal al estamento arbitral: "La Entidad se considera perjudicada gravemente en un tramo clave de la temporada 22/23. La intervención que se ha producido en dos jugadas concretas por parte de los colegiados, bajo el soporte audiovisual del VAR, no ha sido valorada con el mismo rasero pese a las evidentes similitudes. Esta distinta interpretación no parece entendible. En el 4’ de juego del UD Las Palmas - Málaga CF, el VAR advirtió al colegiado principal de un penalti a favor de los locales por una mano de Esteban Burgos. Sin embargo, en el 90+8’ del Málaga CF - Levante UD, el visitante Álex Muñoz contacta con el cuero con el brazo completamente extendido. Esta jugada no fue sancionada, pasando completamente inadvertida.Esta disparidad de criterios supone un evidente agravio comparativo y ha generado un profundo malestar en la Entidad. Por ello, por nuestra gran afición, técnicos, futbolistas, el propio club, sus empleados, su escudo, y la ciudad y provincia de Málaga, pedimos respeto. Sí, respeto por el Málaga Club de Fútbol. La Entidad elevará una queja formal al Comité Técnico de Árbitros".

La foto de la polémica es obra de @pozo_mariano ?????? https://t.co/Lt50LOwqJT — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 18, 2023









El próximo partido del Málaga será de nuevo en La Rosaleda el lunes 27 de marzo a las 21 horas contra el Leganés. Lo podrás seguir en directo desde las 20:30 horas en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM, 882 AM, cope.es/malaga y aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.



