Hervías en COPE Málaga: "Suena mal decirlo, porque vamos últimos, pero yo estoy en un parque de bolas"

Desde La Rosaleda el extremo Pablo Hervías atendió a Deportes COPE Málaga y se sinceró. Celebró su buen momento físico y personal, pero lamenta profundamente que el Málaga esté de colista en Segunda. Es una incongruencia, pero es el otro lado del fútbol. Con una historia de superación detrás muy importante, en su cabeza ahora solo está la Copa, lo que viene, “no hay liga, pero el objetivo es el mismo, ganar y pasar de ronda y sobre todo para dar confianza”, apunta.

Hervías apuntaba además que, “Málaga es el mejor sitio donde he estado. Es verdad que tuve 5 años buenos en Valladolid, con ascensos, pero cuando me llamó el Málaga, no lo dudé, por afición, club, estadio, clima. Estoy encantado aquí, lo malo que no estamos ganando. Lo más importante es ganar”, ya les toca.

Sobre el problema actual, Hervías señalaba que, “hacemos cosas bien, sometemos al rival, pero la cabeza influye y cuando nos meten un gol nos pesa. Por eso creo que hay que ponerse por delante en un partido. Al final no es una cosa de defensa, es de todo el equipo y no queda otra que tirar de fortaleza mental”. “Es difícil esta situación, no se que decir. Ojalá se gane en Zaragoza y tirar arriba. Nos hace falta ganar un partido bien”.

CALVARIO POR EL CARTÍLAGO

El extremo del Málaga dejó claro su calvario personal con más de año y medio sin jugar. Hervías quiso explicar que, “yo tuve un pasado año muy complicado, con tres operaciones, no sabéis lo que es. Muchos se retiran por el cartílago. Se que esta situación es mala, pero yo estoy feliz. Yo a estas alturas el año pasado estaba a punto de retirarme y verme así ahora jugando, me da fuerza”, se sinceraba.

Hervías quiso apuntar además que, “lo estamos damos todo, que nadie dude. Suena mal decirlo, porque vamos últimos, pero yo estoy en un parque de bolas. Estoy feliz. Imagina que yo no podía moverme. La angustia era máxima. Pasé tres veces por quirófano. Gracias a Bruno, amigo de Ronaldo, juego hoy. Es una bendición estar sano”. “Quiero decirle a la gente que del cartílago se sale. Muchos jugadores se retiran ahí. Esto no es un cruzado que estas siete meses, te recuperas y juegas, esto es operarse y no sabes. Me falta precisar centros, pero de ritmo y de intensidad me encuentro bien”, subrayaba.

Pablo Hervías además fue claro cuando apuntaba sobre el total apoyo del Málaga que, “cuando fiche en el Málaga, los médicos del Valladolid me dijeron que los médicos del Malaga le llamaron para saber como está mi rodilla. Hace unos meses, muchos equipos no se fiaban. Agradecido al Málaga por esto. Por eso ahora lo disfruto y también por el apoyo de Mel”, dijo.

GANAR UN PARTIDO

Es lo que todo el malaguismo quiere y Hervía son tiraba el balón fuera, “que nadie dude del esfuerzo que hacemos y más yo que vengo de donde vengo. En Valladolid el año pasado metíamos un gol y ganábamos. Esto es más un tema mental. Es todo la cabeza. Pero más que eso voy a ganar un partido, tener una mentalidad ganadora, hacer click”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hervías apuntó de otro lado que, “no nos engañemos, los que jugamos somos los jugadores y tenemos que entonar el mea culpa, si no ganamos, hay una parte de culpa es del entrenador, vale, pero el 85% es nuestra”.

Todos en el malaguismo busca que se acabe esta pésima racha de partidos con derrotas y se cambie por victorias, “no lo aseguro, pero estoy seguro, plenamente convencido vamos, de que vamos a tener una racha positiva, de ganar o enlazar dos partidos seguidos. Es que tenemos jugadores buenos. Con lo poco que le damos a la gente y sentimos su apoyo, imagina si ganamos. Ojalá se de”, apuntaba.

Aquí puedes escuchar de forma íntegra su entrevista hoy en Deportes COPE Málaga.