Guerra verbal entre el alcalde y Al Thani: "La imagen que da no es buena para él ni para su país"

Las declaraciones del alcalde de Málaga en COPE, Francisco De la Torre, instando a Al Thani, el todavía máximo accionista del Málaga C.F. , a que venda sus acciones, y si no es posible, alentando a la jueza que se plantee una ampliación de capital en la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club blanquiazul, han traído cola y han llegado hasta Qatar.

Al Thani ha respondido al regidor al que ha descalificado e includo ha llegado a llamar "estúpido".

Al Thani citaba en su cuenta personal de Twitter, el post publicado por Deportes COPE Málaga donde Francisco De la Torre incidía en la idea de una ampliación de capital para acabar con la intervención judicial en el Málaga C.F: “Es muy fácil para ellos decir esto, porque no tienen nada nuevo. Sólo Al-Thani y Al-Thani. Ahora casi 4 años desde que está el administrador judicial. ¿Qué hicieron con el club? ¿Quién liberó a los jugadores? ¿Quién vendió a los futbolistas más importantes? ¿Y la cláusula de 12 millones de Jony? ¿Todo esto es legal?, hay muchas preguntas y queremos respuestas”

