De la Torre en COPE Málaga sobre una ampliación de capital en el Málaga: "Se puede hacer"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga para hablar de una fórmula que tiene trabajada para ampliar el capital social del Málaga, a la vez de matizar su mensaje en redes de la pasada semana que no gustó en el seno del club malaguista.

De la Torre comentaba que, “yo alabé a la afición, que animó sin parar al Málaga todo el partido y también digo que el equipo no tuvo un partido brillante, en mi opinión y no es que sea un experto. Un equipo que se pasa la pelota, en vez de ir adelante, por lo menos intentarlo, eso es mejorable”, apuntó.

De la Torre comentó además que, “yo le deseo lo mejor en esta temporada, por eso tendrá todo mi apoyo, pero lo que yo no puedo renunciar como ciudad Málaga, que no esté en cabeza en Primera RFEF, si no que esté pronto en Segunda, en Primera y en Champions, porqué no”, comentó.

FÓRMULA ESTUDIADA

Pero el alcalde habló de la fórmula que, según él, no puede comentar mucho, “la única fórmula, como plantee en mi mensaje, para ir en ese camino de ir a lo máximo, es que los actuales propietarios, que si no son capaces de poner los recursos, que vendan las acciones, que hagan incluso una ampliación de capital, dentro de la problemática que existe. Es un tema que hay que ver a fondo. Yo tengo unas noticias y se que hay gente que lo ha estudiado y sí encuentra soluciones. Toda ampliación de capital en estos términos, tiene que hacerse de tal manera que los propietarios deben tener los derechos garantizados y respetados, para que no haya querella o reclamación por parte de ellos. Usted tiene todas las ventajas, hay ampliación, pues vaya a ella. Que se haga con más transparencia”, comentó.

NO DA DETALLES

Sobre el tipo de fórmula no quiso dar muchos detalles de ese estudio que le han realizado, “aún no puedo decir más, ahora mismo no puedo”, dijo.