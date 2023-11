Gabilondo en COPE Málaga: "Claro que el modelo de Zubieta se puede hacer en Málaga"

Irles, Popo, Chano, Josemi, Jesús Gámez, Rosales... El lateral derecho del Málaga históricamente ha estado bien cubierto con jugadores tan históricos como los que acabo de recitar. Jugadores que ofrecieron un gran rendimiento en el Málaga y que llegaron a hacer historia con el Málaga. Irles fue el mágnífico lateral del Málaga en el quinquenio de oro de los famosos Deusto, Migueli, Virberti, Varela y Vilanova.

LATERALES DE LOS 80 Y 90

En los 80 aún se recuerda el pundonor del infatigable Popo subiendo y bajando la banda y aquel histórico 6-2 al Real Madrid. La velocidad y el golpeo de Chano en el Málaga de Juanito y Bokerón Esteban aún se recuerda.

Gabilondo: “En casa estamos fuertes. Todo pasa por La Rosaleda. Esto es increíble, ese ambiente y apoyo no lo tiene nadie. Fuera de casa estamos bien y por La Rosaleda puede pasar nuestra temporada. Este estadio te da puntos. Aquí se nota la pasión y como animan” pic.twitter.com/t0DaghLiiO — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 15, 2023

Josemi fue el gran lateral del Málaga que jugó la UEFA a inicios de los dos mil y que llegó a ganar la champions con el Liverpool y que decir tiene de Jesús Gámez, el lateral del Málaga Champions y el malagueño que más partidos ha jugado con la camiseta del Málaga C.F. El último gran lateral derecho ha sido Rosales, que ocupó ese carril durante 4 temporadas, incluyendo el día del histórico 0 a 1 en el Nou Camp al Barça.

ROSALES EL ÚLTIMO FIJO

Desde la salida del venezolano, el carril derecho del Málaga ha quedado sin dueño, por ahí ha pasado Cifu, Calero, Víctor, Juanfran, Delmás... pero ninguno se ha asentado.

Esta temporada parece que todo puede cambiar en esa banda. Nadie discute desde su llegada desde San Sebastián que es el amo y señor de la banda derecha. Lateral infatigable, con proyección ofensiva y que acaba de empezar a escribir su historia en el Málaga. En principio firma hasta 2025 pero nadie duda que puede ser un lateral con largo recorrido en el Málaga, "ojalá puede dar la mitad de estos esos laterales míticos del Málaga", apunta entre risas.

TITULAR E INDISCUTIBLE

La temporada le está siendo buena. Es fijo para Pellicer y el equipo le necesita. Por ahora no se obsesionan con el liderato, "siempre se mira el nivel, pero en nuestro grupo hay más nivel. Pero no nos aleja de nuestro camino y objetivo. Si no nos descentramos vamos a estar ahí. No es ser obsesivo. Llevan un buen ritmo y tiene mérito, pero queda liga y enfocarnos en lo nuestro”, señala.

Gabilondo y el proyecto Zubieta en Málaga: “Claro que sí. La Real consiguió rédito del filial. Hay que apostar. Hay buena base, aquí hay un gran nivel. Los chavales salen y lo hacen bien, son intensos. Hay un buen nivel de cantera. Hubo bajas y los que salieron respondieron” pic.twitter.com/cCG8maPbW3 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 15, 2023

Y es que Gabilondo está feliz en Málaga. Se acaba de mudar a Teatinos. Conoce poco por ahora y lo está satisfecho de acertar de destino, "el interés que mostró el Málaga ya me demostró mucha confianza. Quería vivir este tipo de experiencias y no me he equivocado. El Málaga está respaldado por una ciudad entera”, señala.

Escucha aquí toda la entrevista en Deportes COPE Málaga