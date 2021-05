La figura de Antonio Banderas, clave en la llegada de RedBird Capital al accionariado del Málaga C.F.

No, Lebron James, la mega estrella de la NBA no va a comprar el Málaga, lo que sí es cierto es que hay movimientos en el accionariado del Málaga C.F más allá de lo que sucede en el césped. El club blanquiazul sigue siendo atractivo a ojos de muchos inversores que ven en el Málaga y en la provincia un negocio rentable, a pesar de que el club no atraviesa su mejor momento económico ni deportivo.

REDBIRD CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN

Así lo entiende RedBird Capital, un fondo de inversión norteamericano. Según se puede leer en su página web “Desplegamos capital a lo largo del tiempo y aplicamos la experiencia interna de la industria para crear plataformas comerciales que impulsan el valor de la terminal”, son un fondo de inversión que tiene poseen numerosas empresas: de petróleo y gas, de seguros, en el mundo de la hostelería además del mundo del deporte.

Este grupo, tiene también amplia presencia en el mundo del deporte. Son los dueños del Touluse F.C. de la segunda división francesa, tiene acciones en el Liverpool, manejan la gestión de la NFL, y de la XFL junto al actor Dwayne Jonhson y el boxeador Danny García.

ANTONIO BANDERAS INTERMEDIARIO

Su intención ahora es recalar en el fútbol español a través del Málaga C.F. Un representante de RedBird Capital se puso en contacto con el actor malagueño, Antonio Banderas, para que a través de él pudieran acercarse a los accionistas del Málaga C.F. Sabedores, que con el litigio judicial que mantienen a día la familia Al Thani y Bluebay, era imposible hacerse con el control del club, han decidido entrar en el accionariado del club y esperar a que se lleve a cabo una ampliación de capital.

A través del afamado actor malagueño, han contactado con varios accionistas que tienen títulos del club en su poder y tras intensas gestiones se han hecho con 600 acciones, repartidas en tres paquetes de 250, 250 y 100 acciones respectivamente que pertencen a tres familias de accionistas malagueños. Esta venta se firmó ante notario y las partes vendedoras llegaron a un acuerdo para recomprar las acciones en el caso de que este grupo finalmente decidiera salirse del proyecto. El papel de Banderas, de momento, ha sido el de mero intermediario y no tendría intención de entrar en un futuro consejo de administración del Málaga C.F.

La inversión realizada por la empresa americana ha sido de 18 mil euros y con ello se aseguran el 1% del capital social del Málaga. Con este porcentaje, tienen derecho a voz y voto en las juntas de accionistas del Málaga C.F y si se lleva a cabo una ampliación de capital poder tener preferencia con respecto a otros grupos que no posean acciones.

El administrador judicial, José María Muñoz, ha dejado claro que el crecimiento del Málaga pasa por una ampliación de capital y que esa es su intención. Sin embargo, esto no será posible hasta que no se resuelva el litigo entre Bluebay Al Thani. Las previsiones apuntan a que este conflicto podría quedar zanjado el próximo mes de junio y a partir de ahí se establecerían los plazos para acometer la ampliación de capital.

El administrador judicial del Málaga C.F, José María Muñoz, espera los cauces legales para poder llevar a efecto una ampliación de capital en el club









FUTURA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

La ampliación de capital constaría de tres fases

1 Los accionistas podrían comprar el mismo número de acciones que poseen en ese momento, si posee 100 podrá comprar hasta un máximo de 100, por ejemplo

2 Los accionistas pueden adquirir un número ilimitado de acciones hasta completar el capital social correspondiente

3 Cualquier persona puede comprar acciones hasta completar el capital social requerido

JUNIO MES CLARO PARA RESOLVER CONFLICTO BLUEBAY AL THANI

A día de hoy el capital social del Málaga C.F es de 17 millones de euros, repartidas en algo más de 485 mil acciones que en su mayoría pertenecer a NAS Spain 2000, sociedad que aglutina el 96,8 % de las acciones del club. Esta sociedad, a la espera de la resolución judicial de la reparten en un 51% Al Thani y en un 49% la cadena hotelera Bluebay.

La cantidad estimada para llevar a cabo la ampliación de capital es de 30 millones de euros, por lo que RedBird o cualquier otro accionista podría convertirse en el máximo accionista del Málaga siempre y cuando NAS Spain 2000 no participara en la ampliación de capital.

ACCIONISTAS MINORITARIOS COMPRAN ACCIONES

No ha sido el único movimiento que se ha realizado últimamente en el accionariado del Málaga C.F, algunos de los accionistas que componen el APA, Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga C.F, también han comprado entre tres de sus componentes un paquete de 100 acciones.

La partida de ajedrez para hacerse con la propiedad del Málaga C.F ha empezado y de momento, RedBird juega con fichas blancas y por tanto juega com ventaja.

