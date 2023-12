La familia malaguista arropa a Pellicer

Se suele decir que los deportistas y los toreros están hechos de otra pasta, que son una especie de superhéroes, que aún con dolor son capaces de levantarse apretar los dientes y seguir en la competición o incluso adelantar sus recuperaciones para ayudar a la causa. Las lesiones físicas suelen tener cura, pero las lesiones del corazón, tardan más en cicatrizar. Aunque él no quiera aparecer en primer plano, Sergio Pellicer, fue el gran protagonista

DUROS MOMENTOS

No han sido días fáciles para el entrenador del Málaga, el jueves tuvo que marchar a toda prisa por el empeoramiento del estado de salud de su padre. Sabedor de que el triste final estaba a punto de producirse no dudó en estar cerca de su padre en sus últimas horas.





A pesar del dolor por el fallecimiento de su padre, el entrenador del Málaga no quiso faltar a la cita de su equipo contra el Algeciras. No me quiero ni imaginar la de pensamientos que fluirían en la cabeza de Pellicer en las horas de regreso a Málaga que incluso le llevaron a no estar en el sepelio de su padre: "Dar las gracias a la afición blanquiazul, a la gente que me ha mandado mensaje, los cuales muchos no he podido contestar. Es un orgullo por mi parte y de toda mi familia. Es duro estar ahí abajo. Pero nuestra profesión no es un trabajo, soy un privilegiado, es una pasión. Si te pones enfermo no coges diez días de baja. Hoy enterraban a mi padre, pero el mayor homenaje era estar aquí. Lo personal es una cosa, lo profesional es otro. Creo que lo mas importante más allá de ganar es que el equipo ha competido bien, ha entrenado bien estos días sin estar. Hoy ha sido un partido donde más justos hemos estado de toda la temporada. Han pasado muchas cosas. Estamos al límite. Vemos el nivel del resto y sabemos que necesitamos un extra," explicaba Pellicer poco después del partido.





HOMANAJE A PELLICER

Afortunadamente, sus jugadores le brindaron el mejor homenaje que le podrían hacer que es regalarle la victoria y mostrarle todo el cariño y apoyo que tienen hacia su persona: "Somos una familia y estamos juntos para lo bueno y lo malo. En los buenos momentos, pues, disfrutamos juntos y, en los malos, lloramos en el hombro de un compañero, ya sea jugador o miembro del cuerpo técnico", expresaba el defensa malaguista, Einar Galilea.





La Rosaleda también quiso estar con su entrenador y arroparlo en todo momento, desde el pitido incial con el minuto de silencio y los aplausos posteriores.

Detrás de cada deportista, hay una persona, como usted y como yo, que sufre, que siente y padece. Más allá de la lógica crítica deportiva, piensen en algún momento, lo afortunado que se pueden sentir los malaguistas de tener un entrenador con el compromiso de Pellicer, te podrán gustar más sus metodos, sus planteamientos, pero pocas veces el Málaga ha tenido sentado en su banquillo a un hombre tan honesto y con tanto amor a unos colores como Sergio Pellicer García.