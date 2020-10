Este Unicaja no da para más (79 - 86)

Unicaja no da para más. Al equipo no se le puede reprochar la actitud, las ganas y la energía por ganar el partido...pero a día de hoy Iberostar Tenerife es superior a Unicaja en la ACB y lo demostró en el Carpena con su triunfo 79 a 86. Si en otros partidos se vio apatía en el equipo y falta de intensidad, frente a los tinerfeños esos defectos quedaron corregidos. Lamentablemente, Unicaja ya está por detrás de Iberostar Tenerife, demostrando que la planificación de Unicaja ha sido deficiente en verano y que la realidad de los malagueños es que ya no es clase alta de la liga, sino un equipo más de la clase media. En los despachos de Los Guindos deberían hacer esa reflexión y explicar qué quieren hacer con el club.

BUEN INICIO

Unicaja lo intentó, el equipo malagueño salió con energía, con una defensa atosigante maniataba a los aurinegros y pronto marcaron las primeras diferencias en el marcardor (16 - 6). Sin embargo, Iberostar Tenerife demostró el porqué de su liderazgo. Dorneekamp con tres triples consecutivos, apoyado en la solvencia interior de Shermadini y con Huertas ya en cancha, dieron la vuelta al partido ensosando un parcial de 0 a 13 a su favor (16 - 19). Claramente se demostró que el partido sería de rachas.

Pero Unicaja respondió bien, con Abromaitis ya en el campo, el equipo volvió a ponerse las pilas. El ala pívot de Unicaja lideró un parcial de 13 a 0 que devolvía de nuevo la ventaja a los malagueños 37 - 29. Tenerife no se arrugó, con un imperial Marcelinho Huertas, de nuevo fue reduciendo diferencias y un nuevo triple de Doornekamp les devolvía la ventaja en el marcardos (39 - 40). En el último minuto, emergió la muñeca de Alonso, cinco puntos seguidos del escolta malagueño le daban la ventaja a Unicaja al descanso (44 - 40).

PARTIDO DE RACHAS

Todo estaba por decidir en la segunda parte. Y al igual que al inicio de partido, Unicaja salió con más intensidad que su rival. Thompson, que cuajó uno de sus mejores partidos con Unicaja, anotaba de tres y en el poste bajo ganando la partida a su par. Alberto Díaz le apoyaba desde el perímetro y la defensa de nuev cortocircuitaba los ataques tinerfeños. La diferencia de nuevo se iba hasta los 10 puntos para Unicaja (50 - 40).

Sin embargo esto no minó la moral de Iberostar Tenerife. Tras el tiempo muerto, el equipo insular, con Huertas al mando, subió su nivel y empezó a rebajar las diferencias. Shermadini campaba a sus anchas en las zonas y también encontró a Cavanaough que hacía mucho daño. En un santiamén se volvían a poner por delante ante la desesperación de Casimiro, que a pesar de pedir dos tiempos muertos, no pudo parar la reación visitante (59 a 64 al final del tercer cuarto).

SIN RESPUESTA DE UNICAJA

En un partido de rachas tocaba la de Unicaja, pero esta no llegó. Salin, inédito hasta el momento, sacó a relucir su muñeca y lideró un parcial 2 a 11 que prácticamente sentenciaba el partido (61 - 75). Alberto Díaz lo seguía intentando y redujo las diferencias a siete ( 68 - 75). Pero Iberostar no se dejó inquietar, de nuevo Huertas supo leer el partido para acabar de sentenciar el encuentro y dejar a su equipo líder invicto y demostrar que el actual Unicaja no está a su altura en la competición.

79 - Unicaja (19+25+15+20): Bouteille (10), Díaz (19); Thompson (18), Alonso (5), Guerrero (2) -cinco inicial-, Waczynski (5), Suárez (-), Brizuela (8), Santos (-), Abromaitis (10), Gerun (-) y Nzosa (2).

86 - Iberostar Tenerife (19+21+24+22): Doornekamp (22), Fitipaldo (3); Shermadini (22), Butterfield (-), Cavanaugh (12) -cinco inicial-, López (-), Díez (-), Sulejmanovic (-), Guerra (2), Huertas (16), Rodríguez (-) y Salin (9).

Árbitros: Zamorano, Cortés y Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa, disputado a puerta cerrada en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

