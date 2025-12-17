El Salvador busca hacer historia en la Copa Ibérica femenina y llenar Pepe Rojo

Por primera vez en la historia, un club jugará la Copa Ibérica de rugby en las categorías femenina y masculina la misma temporada

El Club de Rugby El Salvador busca un lleno histórico en los campos de Pepe Rojo el próximo 4 de enero a las 12:00 horas. El motivo es la disputa de la Copa Ibérica femenina, un hito que el equipo Colina Clínic El Salvador afronta por primera vez en su historia. Las jugadoras vallisoletanas se medirán al conjunto portugués Sport CP/CRAV con el objetivo de sentirse arropadas por su afición en una cita sin precedentes.

Un hito para la igualdad

Este encuentro no solo es la primera Copa Ibérica para el equipo femenino, sino que convierte a El Salvador en el primer club que disputa este trofeo en ambas categorías, masculina y femenina. Una victoria supondría que la entidad blanquinegra se convirtiese en la primera en ganar todos los títulos existentes. Este hecho, según el club, es fruto de una apuesta continua por el rugby femenino y por una igualdad que va más allá de las palabras.

El conjunto vallisoletano, que ya ha ganado esta temporada la Supercopa de España, afronta este compromiso con la máxima ilusión. La directiva ha transmitido este entusiasmo a los medios de comunicación para que contribuyan a lograr una asistencia masiva y hacer del partido un momento memorable en los anales de la historia del rugby femenino.

Una fiesta para la afición

Para conseguir que el feudo vallisoletano sea una olla a presión, el club ha puesto en marcha varias iniciativas. Se ha establecido un precio simbólico de cinco euros para las entradas y se buscará el apoyo del resto de clubes de la ciudad con invitaciones para fomentar la unión del rugby local.

Además, se activarán sorteos en los medios de comunicación de la ciudad, que incluirán entradas para el partido. Aprovechando la cercanía del Día de Reyes, también se ha previsto invitar a los Reyes Magos para que recojan las cartas de los niños y se celebrará una chocolatada con los asistentes.

Compromiso solidario

Como es habitual en el club colegial, el evento tendrá un marcado carácter solidario. Se llevarán a cabo acciones para recoger fondos en colaboración con Cruz Roja para el proyecto “Meriendas con corazón”, así como una recogida de material escolar para familias desfavorecidas.