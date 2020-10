Unicaja podrá tener mil aficionados en los partidos de Eurocup

Los jugadores de Unicajapodrán sentir un poco más el calor del Martín Carpena. La Junta de Andalucía ha comunicado al club malagueño a través de la Consejería de Educación y Deporte que puede ampliar el aforo paral los partidos de Eurocuphasta un máximo de mil espectadores.

Esta medida entra ya en vigor para el partido de esta noche ante el Germani Brescia y permanecerá en vigar hasta el el próximo 11 de noviembre, inclusive. A partir de esa fecha, la Junta de Andalucía revisará periódicamente la autorización, adaptándola a la situación de la pandemia que se esté dando en Málaga. Hasta el momento, sólo 225 aficionados podían tener acceso a los partidos de Eurocup. Esta medida sólo se circunscribe a la competición europeo y nunca a la ACB.

Ante la cercanía del encuentro ante el equipo italiano, Unicaja comunica que le es imposible habilitar y poner a la venta todas las entradas en tan poco margen de tiempo con las plenas garantías sanitarias y de seguridad, para este partido ante el Germani Brescia, así que solo se va a ampliar el aforo posible en las zonas ya abiertas al público anteriormente. Así serán 48 localidades más en Tribuna Baja A y 46 en Canasta Central C. En caso de agotarse, se habilitarían otras 100 en la Tribuna Baja B. En total, cerca de 500 aficionados serán los que se puedan dar cita en el encuentro ante el equipo transalpino.

Esta nueva remesa de entradas están ya a la venta en la web del club para todos los abonados de Unicaja, que han tenido preferencia hasta las 10:00 h. de esta mañana cuando ya se ha abierto la venta al público en general, aunque ellos podrán seguir comprando a su precio reducido. La venta, solo online, será al mismo precio que las vendidas hasta ahora:



TRIBUNA BAJA CANASTA LATERAL

SIEMPRE TE LLEVO CONMIGO 15 € 10 €

ABONADOS 30 € 15 €

PÚBLICO GENERAL 44 € 20 €

Desde el miércoles 21

