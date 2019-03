Escassi en Deportes COPE Málaga "El fútbol del Málaga no es vistoso pero sí eficaz"

Alberto Escassi, mediocentro malagueño de 30 años cumple su tercera temporada en las filas del Numancia, tras criarse en el fútbol base de Málaga no tuvo reparos es hacer la maleta para labrarse un futuro en el fútbol: “Estuve siete años en el fútbol base de Málaga y con 17 años me fui al filial del Getafe. Me hubiese encantando haber sido jugador profesional en el Málaga pero tuvo que salir para poder labrarme un futuro en el fútbol. De mi generación están Manu Torres y Raúl Baena”

Escassi sigue con atención al equipo de su tierra y de su corazón y a pesar de que ahora no atraviesa su mejor momento le augura un futuro en primera división al final de temporada: "Al Málaga le veo entre los dos primeros y aunque esté a seis puntos de ascenso directo, ojalá lo logren y den caza a los dos primeros. Ante todo soy malaguista. Esto es muy largo y da muchas vueltas. El año pasado nosotros y el Valladolid lo pasamos mal para entrar en el play off y al final nosotros casi ascendemos y los que ascendieron fue el Valladolid que era el equipo por el que nadie apostaba. La segunda es tan atractiva porque nunca sabes lo que puede pasar. Si no sales al 100% cualquiera te puede ganar”

El futbolista malagueño del Numancia también se refirió al fútbol que practica el Málaga: “Sí me sorprende que el Málaga, con el equipo que tiene juegue con ese estilo. Pero ese es el estilo de Muñiz. Lo conozco bien y es un magnífico entrenador y ha logrado unos resultados magníficos en segunda división. Con el Levante fue igual y consiguió el ascenso. Su fútbol no es atractivo ni vistoso, pero si eficaz. Entiendo que la afición y la prensa no esté contenta con ese fútbol que realiza. A nosotros en el Numancia nos gusta tener el balón y ser protagonistas. El Málaga es un equipo que renuncia al balón pero es un equipo muy difícil porque sale rápido a la contra y arriba son verticales y como no estés atento te pueden sorprender”, explicó.

Escasi cree que su equipo llega en buen momento al partido tras e empate ante el Tenerife. “Estamos en zona de nadie. Lejos del descenso y a ocho de la promoción de ascenso. Después del cambio del entrenador pasamos un proceso de adaptación que nos contó más de la cuenta. El objetivo es la permanencia y creo que no habrá problemas. Llegamos con la moral alta y con confianza. Hicimos un gran partido en Tenerife y tenemos ganas de jugar al Málaga y de dar una alegría a nuestra gente”.

Alberto Escasi, malagueño y malaguista se volverá a ver las caras este lunes con el equipo de su corazón.