Dónde ver y escuchar el Sanluqueño-Málaga este domingo 10 de marzo

El Málaga, que quiere seguir escalando posiciones y ganando, buscará hoy en Sanlúcar de Barrameda seguir con la racha victoriosa que le ha llevado a recortar puntos a la zona alta, que siguen teniendo, esta vez a nueve puntos, Castellón y a cuatro del Ibiza. Y de nuevo habrá cambios en el once debido a las bajas y los regresos. Lo que parecía que será la vuelta del pichichi, no estará.

Pellicer descarta a Roberto: “Tanto él como Manu estarán la próxima semana. Podríamos forzar, pero no lo haremos. Para jugar hay que entrenar. Cuando lleguemos al final, ya veremos y cambiaremos la gestión de grupo” pic.twitter.com/DZeypNGyVT — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 8, 2024

Y es que Roberto lleva dos semanas de baja por culpa de un edema en el psoas de su pierna derecha y ya el viernes Pellicer tuvo que descartarlarlo de cara al partido del domingo en El Palmar. Manu Molina es baja junto con el máximo goleador. A última hora sí se ha recuperado Juanpe, aunque Pellicer deberá modificar el centro del campo. Y ahí entran Luca Sangalli y Dani Lorenzo, que junto con Genaro estarían en la parcela ancha.

EL PALMAR COMO FORTÍN

Por su parte, el Sanluqueño suma 33 puntos, a seis por encima del descenso y vienen de ganar al Linares, suman siete jornadas seguidas sin perder. En su campo, El Palmar no pierden desde el 3 de enero cuando los derrotó el Castellón. Entre sus filas se encuentra el ex jugador del filial Zelu y el malagueño Alex Escardó que llegó este mercado invernal al Sanluqueño. Escardó jugó contra el Málaga en la primera vuelta pero con el Mérida. Los verdiblancos no han dado más de solo 200 entradas a la afición malaguista.El partido te lo contaremos en directo desde las 15:30 horas en el 97.1FM y 882AM

Sanluqueño-Málaga en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malagay desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará este domingo desde las 15:30 horas; el encuentro, a las 16:00 horas en el Campo Municipal El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La narración será de Javier Bautista y los comentarios serán de Paco Pineda. En la animación y coordinación estará Enrique Ortíz.

Sanluqueño-Málaga en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEF a través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la aplicación en IOS y Android.

