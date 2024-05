Dónde ver y escuchar el San Fernando-Málaga este domingo 12 de mayo

El Málaga, que quiere seguir escalando posiciones en forma de victorias, buscará hoy en San Fernando seguir sumando, aunque ahora lo necesita de tres en tres. El segundo puesto lo tiene muy difícil, prácticamente imposible por lo complicado, así que el puesto a pelear es el tercero y el Málaga debe desbancar al Ibiza, y lo que es peor, necesita ganar, cosa que le cuesta. El equipo de Pellicer está estancado y en crisis.

??? ????????????????: “No creo en la suerte, hay que crearla”



??? "Tenemos que dar lo máximo. Sabemos que hay que mejorar y ser humildes y autocríticos"



La nueva lesión de Ramón habré el debate si debe ser renovado o no. El mediocampista sufre una lesión miotendinosa en el recto anterior del cuádriceps derecho y ello hará que se pierda lo que queda de temporada. Una noticia muy dura para el propio canterano malaguista que había vuelto en estos últimos partidos tras estar once meses lesionado. El jugador, desolado al perderse lo que resta de competición. El club por ahora no mueve ficha y está a la espera de la evolución. Kevin Medina no estará y se asomarán al once Antoñito Cordero y Galilea, ya que no estará Nelson Monte por sanción. Los regresos de Roberto y Manu Molina alivian un poco el panorama de Pellicer que hará cambios en su once.

EL RIVAL PUEDE DESCENDER

El equipo isleño está obligado a ganar para seguir optando a la permanencia. Ahora mismo se encuentran a cinco puntos de la salvación con nueve en juego, incluso un empate les puede hacer bajar de categoría. El entrenador Nano Rivas, que debutó con derrota en Melilla, espera meterle mano al Málaga en Bahía Sur.

San Fernando-Málaga en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malaga y desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará este domingo desde las 17:30 horas; el encuentro, a las 18:00 horas en Bahía Sur

La narración será de Javier Bautista y a las 18:30 horas se sumará la transmisión del Unicaja-Zunder Palencia desde el Carpena. En la animación y coordinación estará Pedro González

San Fernando-Málaga en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEF a través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la aplicación en IOS y Android.

