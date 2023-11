Dónde ver y escuchar el Ibiza-Málaga este domingo 12 de noviembre

Será un partidazo. A priori se miden dos de los tres favoritos a quedar primero, a subir directo y este envite en Can Mises es clave para el Málaga. Serán bajas seguras para visitar Ibiza este domingo Galilea sancionado y los lesionados, Juande, Manu Molina, Juanpe, Ramón, y Sangalli, mientras que Moussa y Víctor García estarán, pero no están para ser titulares. Kevin Medina, con un golpe, es duda. Murillo jugará por Galilea en el medio de la defensa y si no está el extremo malagueño, jugará Juan Hernández.

Ahora mismo los ibicencos aventajan al Málaga en dos puntos. En Can Misses solo el Intercity ha sido capaz de ganar. En los cinco partidos que ha jugado como local, el Ibiza ha ganado cuatro. Será el reencuentro con Escassi, Javi Jiménez y Álex Gallar que podrá jugar tras su lesión. Guillermo Fernández Romo habló de este partidazo y se deshizo en elogios del Málaga, “es un enorme equipo, que lleva diez partidos sin perder y tienen el mejor registro defensivo”.El partido te lo contaremos en directo desde las 15:30 horas en el 97.1FM y 882AM

Ibiza-Málaga en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malagay desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará este domingo desde las 15:30 horas; el encuentro, a las 16:00 horas en el Can Mises de Ibiza.

La narración será de Javier Bautista y los comentarios serán de Paco González y Alberto Sánchez. En la animación y coordinación estará Emilio Guerrero.

Ibiza-Málaga en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEF a través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la aplicación en IOS y Android.