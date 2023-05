El doctor De la Varga explica con claridad la lesión de Nadal: "Era una lesión difícil de detectar"

Lo ha intentado todo, pero finalmente las ilusiones de Rafa Nadal, y de todos los amantes al deporte, se han difuminado. El campeón de Manacor anunció que definitivamente no podrá acudir a Roland Garros y poder optar a levantar su décimo quinta copa de "Los Mosqueteros". Una lesión en psoas ilíaco izquierdo ha frenado en seco a Nadal, que de momento, no se da una fecha concreta para volver a las pistas de tenis.

En teoría, cuando el manacorí se lesionó en la segunda ronda del Open de Australia, nada hacía presagiar que el jugador iba a estar tantos meses de baja. Pero sus ausencias en los distintos torneos, y sobretodo, su renuncia a jugar en Conde de Godó, hicieron saltar las alarmas. ¿Qué ha sucedido para que una lesión que en teoría no debía tenerle parado más de 8 semanas se prolonga tanto en el tiempo y amenace la carrera de Nadal?





EXPLICACIÓN MÉDICA

El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, afirma que para resolver esta cuestión lo primero que hay que hacer es entender qué es el psoas ilíaco y qué funciones tiene: "El músculo Psoas ilíaco es en realidad dos músculos, el psoas que arranca desde la columna lumbar y el ilíaco que lo hace desde la cara interna de la pala ilíaca, y se unen sin mezclar sus fibras para formar un tendón muy grueso que acaba en la ingle, en el trocánter menor del fémur. Su función es flexionar la cadera o flexionar el tronco según se tenga apoyado el pie en el suelo o no. Es fundamental para caminar, correr, saltar o desplazarse lateralmente. Lo especial de este tendón cilíndrico que mide 6 cm de grosor y 12 cm de largo es que lo forman dos componentes, una parte de tendón propiamente dicho que corresponde al psoas y representa un 30% del espesor, y una parte muscular, que corresponde al ilíaco, y que supone el 60% restante. Los tiempos de curación para una lesión muscular son mucho, mucho más breves, y con muchas menos probabilidades de complicarse, que para una lesión tendinosa. Ambos tipos de lesiones las puede sufrir el tendón del psoas. Lo difícil es saber cuál es para poder estimar un periodo de recuperación realista".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





LESIÓN INICIAL

Inicialmente a Nadal se le diagnosticó una lesión muscular tipo II, que supone un desgarro moderado de las fibras musculares con poca destrucción muscular y con un periodo medio de curación de entre 6 y 8 semanas para volver a jugar, en opinión del doctor De la Varga, esta lesión se detecta rápidamente y tiene un claro tratamiento: "El diagnóstico de este tipo de lesión es sencillo, pues se detecta fácilmente en la resonancia magnética como un intenso edema en la parte muscular del tendón del psoasilíaco, la correspondiente al músculo ilíaco. Rafa mejoró cumpliendo los plazos, pero en cuanto intentó forzar un poco volvió el dolor. Paró, continuó el tratamiento y volvió a intentarlo, pero el dolor reaparecía como una maldición divina",explica el doctor De la Varga





TIEMPO DE BAJA PROLONGADO

La desesperación de Rafa Nadal y todo su equipo iba en aumento conforme los tratamientos utilizados no servían para la curación del jugador. Lo que no sabían en ese momento es que la lesión inicial no era tan sencilla como se revelaba en las pruebas: "La explicación está en que la segunda forma de lesionarse el tendón del psoas ilíaco es mediante una peritendinitis, una distensión y rotura parcial de la porción tendinosa correspondiente al músculo psoas. Es una lesión mucho más difícil de detectar en la resonancia magnética, y que además suele estar enmascarada, cubierta por el edema, la inflamación de la parte muscular del tendón, mucho más llamativa. Las dos lesiones estaban desde el principio, pero la lesión muscular curó en su plazo, en 6 a 8 semanas, pero la lesión de la parte tendinosa fue subestimada pues el plazo medio de curación de las lesiones tendinosas del psoas es de 24 semanas, de 6 meses, por lo que nunca iba a haber llegado, pues aún está en periodo de recuperación. Ahora toca aceptarlo y cumplir los plazos. Es una lesión que curará sin dejar secuelas", subraya el doctor De la Varga.

Con un diagnóstico claro, es de esperar que Nadal esté listo para la gira americana o para la Copa Davis, otro de los grandes retos que se ha puesto antes de retirarse definitivamente.

También te puede interesar:

El doctor De la Varga explica las opciones de tratamiento que le quedan a Nadal: "El dolor podría desaparecer"

El doctor De la Varga da las claves del futuro de Nadal en Roland Garros: "Médicamente no es probable"