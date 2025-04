Dioni Villalba: "Mi intención es seguir jugando, al menos, dos temporadas e ir año a año, ojalá sea en el Málaga"

Con 35 años, y casi sin imaginarlo después de una dilatada carrera, Dioni Villalba al fin está jugando con regularidad en segunda división. Tras ser uno de los jugadores más importantes en la categoría de bronce en la última década, el delantero malagueño al fin está disfrutando del fútbol profesional. Tras hartarse de marcar goles en la antigua segunda B y en Primera REF, donde es el máximo goleador histórico, Dioni tuvo un par de experiencias en Hércules y Leganés en segunda división que no salieron como a él le hubiera gustado.

La Liga Dioni celebra uno de los siete goles que lleva esta temporada

Ha tenido que ser en el Málaga, el club de su tierra donde le ha llegado la oportunidad definitiva. Hasta el momento, Dioni ha jugado 34 partidos con el Málaga, 21 como titular, siendo el pichichi del Málaga con 7 goles. Con un futuro incierto, acaba contrato a final de temporada, Dioni sueña con seguir goleando en segunda con el Málaga, y así lo ha expresado en Deportes COPE Málaga.

Salvación más cerca

"Llevamos varias semanas jodidas y eso te va generando tensión. Ganar al Castellón nos deja en mejor situación. Hemos dado un paso. No está hecha la salvación"

"La segunda vuelta se hace larga, ya me lo habían advertido. Hay mucha igualdad y todos nos jugamos algo. Nos ha pasado de todo, el fútbol es eso"

"Hemos tenido partidos malos, pero no hemos tenido malas sensaciones, desde dentro lo veo así. Siempre hemos tenido alma, pero se nos han ido partidos por detalles"

granada

"Ganar al Granada es el partido clave. Hay que echar el resto y ganar. Sabemos que ir al campo del Eldense es hacerlo a cara de perro. El campo del Eldense es jodido, aprietan, grada cerca y se la juegan"

consolidación en 2a

"Jugar en 2a en el equipo de mi ciudad te da un plus más. En segunda los errores te penalizan más que en 1ª REF, hay VAR y los defensas agarran menos."

Hubiera firmado este año, creo que es medianamente bueno. He vivido un ascenso con el Málaga que ha sido lo más bonito. El fútbol son detalles, antes no me cuidaba ni una cuarta parte que ahora. Ahora soy capaz de darle la vuelta cuando no juego."

rol

"Todos queremos jugar. Pellicer nos quiere a todos enchufados. Él me dice que sume minutos de calidad, no jugar por jugar"

futuro

"Quiero seguir en el Málaga. Algo se ha hablado, de que cuando se consiga el objetivo nos sentaremos. Ahora no es el momento. Pero yo quiero seguir 100%. Está claro que me gustaría saberlo. Yo quiero disfrutar el momento, ya se verá"

"Mi intención es seguir jugando, al menos, dos temporadas e ir año a año, ojalá sea aquí en el Málaga"