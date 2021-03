Darío Brizuela: "Voy a mejorar mucho con Katsikaris"

Darío Brizuela es el jugador más en forma de la plantilla de Unicaja. De la calidad de “La Mamba Vasca” nunca ha habido dudas, su capacidad anotadora está fuera de toda duda, pero sí es cierto que su juego ha generado debates. A día de hoy ese debate está cerrado, Brizuela es el jugador ofensivo referente en el equipo malagueño y así lo demuestran sus actuaciones en cada partido.

Desde la llegada de Katsikaris su juego ha alcanzado otra dimensión, ya no lo hace falta absorber tanto balón para anotar y generar juego. Sus números están ahí, 33 puntos en cuartos de final ante el Barça y canasta ganadora sobre la bocina y 19 puntos en el triunfo ante Obradoiro. A pesar de ello Brizuela no se distrae con los halagos del exterior:“Bien, estoy bastante bien. Intento estar alejado de eso. Estoy centrado en lo mío. Contento porque el equipo ganó y no le doy muchas vueltas ni veo la jugada repetida una y otra vez. Estoy contento de como están saliendo las cosas. Y sobretodo, de cómo está el equipo. Para mí es lo más importante. Y bueno, ahora que las cosas van bien, como me enseñó un entrenador que tuve, y que le tengo mucho aprecio. Hay que cuidar las cosas más que nunca y es lo que intento hacer seguir trabajando igual de duro y cuidar de todo, como si, como si fuera mal. Hay que seguir al mismo nivel de exigencia siempre”, explica Darío Brizuela en los micrófonos de Deportes COPE Málaga.

?? Así te contó @EmilioJGuerrero la canasta en el último segundo de @basquemamba que sirvió para dar el triunfo a @unicajaCB

KATSIKARIS MEJORA AL EQUIPO

Brizuela se siente cómodo con la llegada de Katsikaris, tanto sus compañeros como él creen que con la llegada del técnico griego el equipo ha mejorado en todos los aspectos del juego: “Nos exige mucho. Desde el primer día ha estado ahí, encima de nosotros, pero por qué cree en nosotros. Cree que este equipo tiene montón de potencial y sí que nos ha dado mucho más orden en defensa, sobretodo luego en ataque. Sé que al principio nos dio más libertad, ahora ya que nos conoce mejor, pues sabe en qué puntos nos puede explotar las cualidades de cada uno. Y creo que todos estamos muy contentos con él y es evidente que la imagen del equipo es otra, los resultados ahora mismo están bien, pero bueno, el objetivo es entrar en play off y queda mucho trabajo para eso,” subraya el donostiarra.

En el aspecto personal tiene claro que la llegada del ex seleccionador de Grecia le va a servir mucho para mejorar en su juego: “Me incide en que sea capaz de siempre seleccionar el mejor tiro y no siempre tener que ser yo quien acabe, el buscar más a mis compañeros. No forzar balones perdidos o acciones que no estén bajo control y también estar más en tensión en defensa. Creo que sí, que tienen confianza en mí. Yo lo agradezco porque creo que puedo mejorar mucho con él y bueno, me está exigiendo mucho. Y a mí lo que me gusta tener un entrenador que esté encima, que me pinche, que no me pase ni una y competir”

LESIÓN EN EL TOBILLO

El internacional español estuvo parado casi tres semanas por culpa de una lesión en el tobillo que se alargó más de lo espera: “Sí, fue una lesión un poco complicada, derivó en un edema óseo final y eso lo que tiene, que depende del tiempo de haber si se absorbe bien el edema o no. Y al principio sí que pensábamos que iba a ir rápido. Luego tuve una recaída en la que me encontré muy mal y bueno, probamos una forma distinta de tratarlo. Y al final la solución fue la segunda. Se alargó más de la cuenta y no estaba nada contento. Pero bueno, es lo que hay, es la vida del deportista. Y ya contento de por fin de estar de vuelta y sin molestias”.

Carlos Suárez tras cinco semanas de baja está de vuelta y a partir de ahora Katsikaris deberá realizar un descarte: “Carlos ya está entrando con nosotros, se está incorporando poquito a poco. Y el plan es que este fin de semana esté para jugar ,ya le echábamos de menos. Ahora es decisión del entrenador el compañero que se queda fuera. Lo tenemos claro y ya nos lo dijo. Y lo único de lo que nos podemos preocupar y lo único que vamos a hacer es entrenar duro.. Cuanto más difícil se lo pongamos al entrenador, será mejor al equipo. Y yo creo que tenemos una plantilla muy buena. No sobra nadie. Entonces imagino que la decisión de Fotis no será fácil”.

El viernes llega el San Pablo Burgos a Málaga, un nuevo partido para comprobar la evolución en el juego de Unicaja y saber las posibilidades del equipo malagueño y ver de nuevo el nivel de Darío Brizuela.

