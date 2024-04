El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, vive uno de los momentos más difíciles del año desde que accedió al cargo como entrenador, allá por el tramo final de la liga pasada, no pudiendo conseguir la permanencia. A día de hoy el equipo genera dudas, pero no habrá decisión drástica, al contrario, máxima confianza en acabar bien esta temporada. En pocas palabras, el Málaga no cesará al técnico.

En el entorno malaguista se hacen públicas las enormes dudas que ofrece este Málaga, que sumó el domingo ante el Ceuta el tercer empate seguido, y lo que es peor, las sensaciones que se arrojan en esos tres partidos.

Tanto en Algeciras y los dos seguidos en casa, Linares y Ceuta, el Málaga ha tenido graves problemas arriba, y lo que es peor, sin frescura y atascado. Le ganó por la mínima al Intercity, con susto final alicantino y en Sanlúcar de Barrameda fue como el Málaga actual, por lo que las lógicas dudas van hacia plantilla y entrenador.

MUCHAS DUDAS

En el momento más importante del año, a falta de siete jornadas para el final, está descolgado del ascenso directo, se sitúa a once puntos del Castellón y la segunda plaza (premio menor) la tiene a seis, teniendo que visitar aún El Arcángel. Es por ello que parte de la afición cargue ante el entrenador.

CONFIANZA EN PELLICER

El domingo “ayudó” a estas críticas tras el empate por su once, cinco cambios y tres de ellos no jugaban desde hacía meses (Murillo, Juande y el juvenil Ochoa). Eso alimentó las dudas y disparó la crítica hacia el entrenador.

El mensaje desde dentro del club de Martiricos es el de calma. De cierre de filas hacia el técnico y de confianza plena. Nadie habla de un cambio en el banquillo y ni mucho menos un cese. Sí está la lógica preocupación. Lo siguiente que le queda en este mes es visitar al Atlético B y Córdoba y recibir al Murcia. Antes de encargar el decisivo mes de mayo. Veremos.