Casimiro en COPE Málaga: "No me gusta el grupo. Lo prefería más europeo"

Unicaja ya conoce los rivales que tendrá en el Top 16 de Eurocup. Curiosamente los tres equipos ACB han caído en el mismo grupo en esta segunda fase de la competición europea. Así, el Unicaja ha quedado encuadrado en el Grupo H junto a Morabanc Andorra, Joventut de Badalona y los turcos del Tofas Bursa.

Los primeros partidos de este Top 16 tendrán lugar el 7 y el 8 de enero, siendo debut del equipo malagueño en la pista del Tofas Bursa de Turquía. El primer partido en el Martín Carpena será el 14 o 15 de enero ante el Joventut de Badalona. El último encuentro del Unicaja en esta segunda fase de Eurocup será el 3 o 4 de marzo en el Olímpico de Badalona. Así describimos a los rivales dle equipo verde:

Morabanc Andorra: El equipo de los Pirineos terminó en la segunda posición del Grupo A, quizás el más duro de la Fase Regular. Ha tenido un balance de 7 victorias y 3 derrotas, el mismo con el que ha pasado el Unicaja, teniendo una racha final de 5 victorias consecutivas. El conjunto malagueño ya conoce las dificultades que se encontrará ante el equipo del Principado, donde cayó en Liga Endesa por 89 a 73.

Tofas Bursa: Nunca antes se habían enfrentado el Unicaja ante este equipo de la región turca del Mármara. Será, por cierto, el séptimo rival otomano ante el que el equipo de Málaga se enfrente a lo largo de su historia. Tofas Bursa terminó la primera fase como tercero del Grupo B, dejando fuera en la última jornada a uno de los grandes favoritos para el título final, el Lokomotiv Kuban.

Joventut de Badalona: "La Peña" ha superado la Fase Regular encuadrada en un Grupo C que ha sido muy igualado. Los verdinegros terminaron en 4ª posición, pero con idéntico balance que el tercer clasificado y a 1 victoria del líder de grupo, que terminó siendo UNICS Kaza. El equipo badalonés, que esta temporada ya cayó en Liga Endesa en el Martín Carpena por 77 a 65, será el primer rival que reciba el Unicaja como local en este Top 16 y el último al que se enfrente en esta segunda fase de la 7DAYS Eurocup.

Calendario del Unicaja en el Top 16

J.1 - Tofas Bursa vs. Unicaja. 7/8 enero

J.2 - Unicaja vs. Joventut de Badalona. 14/15 enero

J.3 - Morabanc Andorra vs. Unicaja. 21/22 enero

J.4 - Unicaja vs. Morabanc Andorra. 28/29 enero

J.5 - Unicaja vs. Tofas Bursa. 4/5 febrero

J.6 - Joventut de Badalona vs. Unicaja. 3/4 marzo

Las primeras valoraciones de este grupo las hizo en la comida de Navidad el presidente y entrenador del club malagueño. Muy tajante fue Luis Casimiro sobre el sorteo y los rivales, “no me gusta el grupo. Muy español. Hubiera preferido más europeo. Nos conocemos todos. Estamos obligados a ganar si, pero llevaremos esa presión. Además se da el caso que en enero nos mediremos a Andorra en Liga y en Eurocup la misma semana, eso puede condicionar", agregó.

Por su parte el presidente Eduardo García fue más flexible, "da igual. Todos han pasado al Top16 por méritos. Luis lo ve del lado técnico. Para Unicaja da igual el equipo que nos hubiera tocado. Habrá equipos que no quisieran enfrentarse a nosotros. Vamos con energia”, apuntó.