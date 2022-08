Carter y Kalinoski ilusionados por el nuevo reto que tienen aquí en Unicaja

Los nuevos jugadores del Unicaja Tyler Kalinoski y Tyson Carter han sido presentados en elMartín Carpena. Los dos exteriores estadounidenses se han mostrado ilusionados ante la nueva temporada que se avecina y confían en el proyecto que se les ha presentado por parte del club.

Kalinoski ha declarado sentirse muy contento por su llegada a Málaga: “Ya conocía a la organización. Es un Club con mucha tradición e historia, estamos en el proceso de entrenar y que lleguen los partidos”. Un deseo compartido por Carter, quien ha asegurado que está “deseando empezar; creo que se ha hecho un buen equipo”.

Los dos han sido cuestionados por su versatilidad en la cancha, pudiendo desenvolverse en varias posiciones sobre ella. “Estoy más cómodo de escolta, pero haré todo lo que el equipo necesite”, ha indicado Kalinoski. Carter, por su parte, ha apuntado que “puedo jugar de base o escolta, de hacer jugar a mis compañeros o jugar para mí… estoy cómodo en ambas”.

En torno a sus llegadas, Carter ha desvelado que tomó nota del partido que disputó el curso pasado en el Carpena, cuando militaba en las filas del Lavrio griego. “Estaba seguro de que vendría aquí y me puse muy contento por el interés del Unicaja. Para mí fue importante jugar aquí el año pasado, me encantó el ambiente del pabellón. También me fijé en la manera en que jugaban sus bases, y pensé que podría encajar en Málaga. También escuché cosas buenas de la Liga Endesa y tenía ilusión por competir en ella algún día”, ha indicado Carter.

Kalinoski, igualmente, ha señalado que el año pasado “jugué contra el Unicaja y sé que es un gran Club con grandes aspiraciones y eso es lo que me motivó para venir. Fue importante hablar con Ibon Navarro, quien me trasladó la ilusión por grandes retos y aspiraciones”.

Sobre las expectativas, ambos han subrayado que confían en conseguir importantes logros. “Tenemos un gran equipo y las expectativas son altas. Lo primero es clasificarse para la BCL. Tenemos que trabajar muy duro, pero soy optimista para conseguir grandes cosas”, ha expresado Kalinoski. “Tenemos muy buen equipo y muy buenos jugadores, algunos con mucha experiencia y versatilidad”, ha finalizado Carter.

TRAYECTORIA KALINOSKI

El jugador, formado en Davidson, llegó a Europa en 2015, para jugar en las filas del Elan Chalon donde promedió 16.7 puntos, 5.7 rebotes y 4.1 asistencias por partido en la temporada 2015-2016. En 2016 fichó por el AE Apollon Patras de la liga griega, donde realizaría unos promedios de 10.8 puntos, 4.9 rebotes y 1.6 asistencias por partido. En junio de 2017, se convierte en jugador de los Antwerp Giants de la Scoore League. En la temporada 2020-21, juega en el Basket Brescia Leonessa, con el que disputa 25 partidos en los que promedió 10,5 puntos en la Serie A italiana, con un 43,5 % de acierto en los triples. El 30 de julio de 2021, llega a España y firma por una temporada con el CB Breogán de la Liga Endesa. En el conjunto gallego disputa 33 partidos en los que promedia 11,3 puntos, 3,3 rebotes, 1,9 asistencias y 10,5 de valoración con un 47% en triples (el 3º mejor porcentaje de la competición), anotando 2,3 por encuentro.

TRAYECTORIA CARTER

Jugó cuatro temporadas con los Mississippi State Bulldogs de la Universidad Estatal de Mississippi. En la temporada 2019-20 Carter fue el segundo máximo anotador en el equipo de MSU, ya que promedió 13.9 puntos por partido. Los 216 triples de su carrera se ubican en el quinto lugar de todos los tiempos en Mississippi State. Se convertiría en el jugador número 40 de todos los tiempos de MSU en alcanzar la marca de los 1,000 puntos en su carrera, y él, junto con su padre y el ex Bulldog Greg Carter, son el primer dúo padre e hijo en jugar en la SEC y anotar 1,000 puntos cada uno. Tras no ser elegido en el draft de la NBA de 2020, el 14 de junio de 2020 se comprometió con el Lavrio B.C. de la A1 Ethniki, la primera división griega. El 29 de diciembre de 2021, firma por el Zenit de San Petersburgo de la Superliga de Baloncesto de Rusia, con el que ha renovado su compromiso hasta 2024.





JOVENES



Juanma Rodríguez también mencionó la cabida de los jóvenes en el róster para afrontar la temporada, varios de ellos están haciendo la pretemporada con el primer equipo, además de Mario Saint- Supery que cuando llegue de estar con la Selección sub 16, se unirá a la dinámica del grupo.

Todos ellos tendrán un hueco en el equipo e Ibon Navarro contará con ellos si fuese necesario, por otro lado hay otros jóvenes talentos que prueban fortuna en otro lado como es el caso de Álvaro Folgueiras que probara fortuna en Estados Unidos o el caso de Pablo Sánchez, el joven base va a jugar cedido en LEB Oro, donde seguirá con su formación como jugador, ya estuvo el año pasado cedido en Melilla, en busca de poder experiencia para algún día mantenerse en el primer equipo.

