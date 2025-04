Balcerowski confiesa en COPE Málaga que trabaja con un psicólogo: "Cuando hago algo mal se me viene el mundo encima"

No está siendo una temporada sencilla para Olek Balcerowski. El jugador de Unicaja llegó a última hora en verano para reforzar la plantilla tras una dura temporada en el Panathinaikos. Llegó con unas expectativas muy altas, que de momento no está cumpliendo. El internacional polaco se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para analizar su situación y la temporada.

El Unicaja está pendiente esta semana de conocer a su rival en las semifinales de la BCL y del play off de la Euroliga que va a disputar su próxima rival de ACB, el Barça: "Voy a estar pendiente de los partidos de Barcelona y el AEK - Nanterre. Casi siempre estamos conectados 24 horas al baloncesto. Vivimos de ello", reconocía Balcerowski

Sobre si prefiere el AEK de Atenas, o el Nanterre, Balcerowski habla con conocimiento de causa tras jugar la liga griega la temporada pasada: "Conozco el ambiente de Grecia. Es muy complicado jugar contra ellos. Pero da igual, vamos a estar preparados, toque quién toque"

En una semana limpia, sin partidos en Europa, Ibon Navarro está teniendo más tiempo para preparar el tramo tan importante de la temporada: "No hay más caña o menos caña. Cuando no hay partidos entre semana hay una sesión doble. Es normal. Hay que trabajar bien y eso estamos haciendo"

Balcerowski también reconoce que tras la Copa del Rey les está costando volver a coger el nivel que han tenido durante toda la temporada: "Tras ganar la Copa del Rey y todos los títulos, hemos estado subidos en una nube. Nos hemos creído los mejores y no hemos estado preparados en algunos partidos de fuera. Pero eso queremos que cambie."

Unicaja podría certificar este domingo en el Palau Blaugrana la cuarta posición. El Barça está dos victorias por debajo de Unicaja y en caso de triunfo malagueño, ya les sería inalcanzable. En caso contrario, Unicaja vería peligrar el cuarto puesto: "El partido del Barcelona es muy importante. Sabemos el peso que lleva ese partido"

La temporada de Balcerowski no está siendo sencilla. El pívot no está teniendo el impacto en el equipo que se preveía y el propio jugador reconoce que está sufriendo: "Ha sido duro cambiar tantas cosas a la vez. Me está costando un poco. El club y todo el mundo me está ayudando a que vuelva tener confianza y disfrutar jugando. Es un tema mental, más que de otra cosa. Estoy trabajando en ello con un psicólogo que me mandó el club y estoy trabajando para volver más fuerte"

Balcerowski reconoce que el exceso de agradar le está pasando factura: "Tengo muchas ganas de triunfar en Málaga. Por eso a veces se me ve tan frustrado. Quiero hacer muchas cosas y no me salen o cometo un error y me cierro. Tengo tantas ganas después de estar un año entero sin jugar y cada cosa que hago mal se me cae el mundo encima y me cierro. Quiero hacerlo todo perfecto y no siempre se puede jugar así. Por eso estoy trabajando en ello, para estar más tranquilo"

Un ejemplo claro de la falta de confianza se vio en el partido contra Bilbao. Taylor se disponía a lanzar un triple, pero vio a Balcerowski solo debajo de la canasta y optó por darle el balón. El polaco no se percató y se fue directo al rebote, llevándose un pelotazo en la espalda: "Son cosas que pasan, es una situación difícil"

El jugador se centra en lo que está por venir y cierra su etapa en el Panathinaikos: "No quiero hablar del año pasado, ya cerré esa etapa. Tengo tiempo de reivindicarme con el play off y la final four de la BCL"

Balcerowski dice que le encanta la ciudad: "Me siento muy bien en Málaga y por eso quiero triunfar."

Aunque en lo individual está viviendo una situación difícil, en lo grupal desde su llegada, el club ha levantado tres títulos más: "Ganar títulos en Málaga me está empujando a recuperar mi nivel", decía un expresivo Oleg Balcerowski.