Así será el "nuevo" Unicaja

La Fundación Unicaja ha dado a conocer los nombres de las nuevas personas que se incorporan al consejo de administración del Club Baloncesto Málagas S.A.D. Tras el consejo del Patronato de la Fundación Unicaja, se han nombrado cuatro nuevos consejeros:

Marta Bravo Carmona.

Directora de Área de Gabinete Técnico de Unicaja Banco.

Rafael Fernández Díaz.

Consejero de Unicaja Baloncesto de 1992 a 2003 y Presidente de dicho Club de 2003 a 2006.

Antonio López Expósito.

Responsable de Gobierno Corporativo de Fundación Bancaria Unicaja.

Antonio Jesús López Nieto.

Patrono de Fundación Bancaria Unicaja.

Estas personas se unen en el Consejo de Administración del Club Baloncesto Málaga a las personas que ya estaban formado parte:

Sergio Corral Delgado

Isabel Fernández Machuca

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan José Navarro Fernández

Fernando Ríos Cañadas

SALIDAS DEL CONSEJO

A parte de los nuevos nombramientos, lo más llamativo de la reunión del Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja es la salida de Paco Alonso, que deja de ocupar un puesto en el consejo. Curiosamente, Alonso, padre del jugador Francis Alonso, es el único que ha sido profesional del baloncesto.

Con anterioridad ya se sabía que no seguirían formando parte del consejo del club: Isidro Rubiales y Emilio Mejías.

SERGIO DEL CORRAL PRESIDENTE TRANSITORIO

El nuevo consejo de administración del Unicaja Baloncesto se reunirá este mismo jueves y a partir de ahora tendrán que nombrar un presidente. Según las fuentes consultadas por COPE Málaga la idea que existe es que Sergio Corral, Director General de la Fundación Unicaja, sea nombrado presidente de manera transitoria. Corral será el encargado, junto a Manolo Rubia de liderar la transición que se va a vivir en el club en las próximas semanas. Entre los dos deberán planificar las bajas del equipo y la renegociación de los contratos. Una vez que se produzca esto, la idea de Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja, es nombrar como presidente definitivo a Antonio Jesús López Nieto, con él llegaría a la dirección deportiva, Juanma Rodríguez, actual director deportivo del Betis y durante 16 años director deportivo de Unicaja. López Nieto será el encargado de liderar la regeneración del club malagueño y evitar el descenso de estatus que está llevando a cabo en las últimas temporadas.

LÓPEZ NIETO VALORA SU NOMBRAMIENTO EN COPE

El nombramiento de López Nieto como consejero no ha caído bien el entre los aficionados de Unicaja que ven con recelo la llegada de una persona ligada al mundo del fútbol: “Alguien entiende que tengo conocimientos de la gestión deportiva y después de meditarlo creo que puede aportar algo. Estoy contento de poder ayudar y por eso doy este paso” afirmaba el ex árbitro internacional en los micrófonos de COPE Málaga.

Sobre la posibilidad de ser presidente, López Nieto tira balones fuera: “Ahora mismo no me ha llegado nada de ser presidente, nadie me ha propuesta nada. No puedo hacer valoraciones de algo que aún no se ha producido”.

Actualmente López Nieto es miembro del comité de designación arbitral de la Liga, si finalmente accediera a la presidencia del club no podría compatibilizar los dos cargos: “Consejero no es un puesto ejecutivo, por lo tanto, podría compatibilizarlo con mí puesto en la Liga. No puedo valorar que haría si fuera presidente porque no lo soy”.

??? #CoachKatsikaris: "Es una obligación recuperar la alegría y el orgullo de nuestros aficionados"

??? Primera entrevista de nuestro entrenador tras su renovación



?? Trabajo

?? Ambición

?? Ilusión



???? #YoSoyDelUnicaja — UnicajaCB (@unicajaCB) May 31, 2021









El ex árbitro internacional también quiso mandar un mensaje de tranquilidad: “El equipo va a salir adelante de manera solvente. El club está anda y dando pasos. Lo que pido es paciencia, en breve va a ir saliendo noticias positivas y dentro del marco que tiene el baloncesto actualmente en nuestro país donde hay las reducciones presupuestarias es factor común, Unicaja saldrá en nivel parecido al que estado siempre. Va a competir dignamente en la ACB se van a poner todos los medios para que así sea”.

López Nieto también dejó claro que la Fundación Unicaja no ha variado su tratamiento al baloncesto con respecto al curso pasado: “Es un tema que merece un tratamiento más profundo. No se quitó ninguna subvención. Se trasladó el mismo presupuesto de la Fundación que el año 19 durante la pandemia. La única diferencia es que el banco dijo en febrero que iba a aportar algo menos, afortunadamente ahora hay algo más. No ha habido ninguna alteración, el mismo marco había en el 19 que en el 20. No entiendo porque nadie dijo nada entonces y ahora alguien se ha alarmado más de la cuenta, cuando la situación es la misma. Habrá un equipo, habrá buen baloncesto y quiero reiterar ese mensaje de tranquilidad y las personas que están ahora lo están haciendo bien”.

López Nieto accedió al cargo de patrono de la Fundación Unicaja en representación de la Junta de Andalucía, diversas fuentes consultadas explican que el nombramiento de López Nieto como consejero se debe a favores políticos entre Braulio Medel y la Junta de Andalucía: “No voy a entrar ni a valorarlo, sería un desprecio para Braulio Medel y para mí. Jamás he entrado en ninguna componenda. Yo donde entro lo hago con total independencia y la gente que ha trabajado a mí alrededor lo sabe. Todo eso es literatura, fantasías animadas de ayer y hoy”.

Por último López Nieto dejó claro que van a pelear porque Unicaja vuelva a ilusionar a sus aficionados: “No ha sido un año fácil, ha sido muy complicado. Vamos a intentar que esto se revierta. En deporte nadie puede garantizar nada, no voy a vender humo. Vamos a poner los pilares para que este momento malo se revierta”, explicó el nuevo consejero del Club Baloncesto Málaga S.A.D.

También te puede interesar:

Gonzalo Hervás tras el informe policial: "A alguien le interesa que se deteriore la imagen de Bluebay"