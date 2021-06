Gonzalo Hervás tras el informe policial: "A alguien le interesa que se deteriore la imagen de Bluebay"

Gonzalo Hervás, Director General de Proyectos e Inversiones de Bluebay, pasó por los micrófonos de COPE Málaga para hablar sobre los asuntos judiciales en los que la cadena hotelera se encuentra relacionada con el Málaga C.F. y la familia Al Thani.

INFORME POLICIAL

Hervás hablaba, por primera vez, después de que se desvelara el informe policial en el que se arrojan irregularidades en el contrato de publicidad de BlueBay y el Málaga de 2013: “Se nos trasladó por la vía ordinaria entrada la mañana del lunes. Veo que esta información llega rápido a los medios de comunicación, me resulta curioso. No nos sorprende, conocemos el contexto en el cual todo aquello ocurrió y en ello debemos centrarnos”, explicó en primer lugar, para luego proseguir: “No debemos perder de vista como fue la entrada de Bluebay en el Málaga, con un peligro inminente de descenso, problemas con hacienda, impagos con jugadores” decía.

En ese contexto complicado entra Bluebay en escena y explica que el contrato de publicidad se llevó a cabo como medida de presión para que el Málaga dejara de abona a UNESCO un millón de euros en concepto de esponsorización: “En 2013, el Málaga tenía un contrato de esponsorización con UNESCO en la que el club debía pagar un millón de euros a este organismo. No se podía romper. Lejos de sobrar los recursos hacía falta. Era un momento de pánico y de muchas negociaciones y había que renegociarlo. Ideamos este contrato de publicidad para forzar que el Málaga dejará de pagar 2 años de contrato a UNESCO. Ese era el objetivo y fue una maniobra positiva”.

RELACIÓN CON EL MÁLAGA

Aunque no quiso revelar el dinero que se prestó, Bluebay concedió al Málaga un préstamo que le fue devuelto sin intereses y ahí es donde radica el origen de esa relación publicitaria: “Parece que hay interés en deteriorar la imagen de Bluebay. Nunca se presentaron los pagarés al cobro por parte del Málaga, no hay factura y por tanto no se genera impuestos. Ese contrato no se hizo como fin publicitario para beneficio de Bluebay. Nosotros le prestamos dinero al Málaga y no le reclamamos intereses al club, es que luego hay que entender el contexto de porque sale la publicidad de Bluebay. El Málaga devolvió el dinero, pero había un riesgo para nosotros. Firmamos avales para responder con hacienda en caso de que hubiera sido necesario, afortunadamente no hizo falta pero existió el riesgo”, explicaba Hevás.

El director general del grupo hotelero no cree que se incurriera en delito: “Nunca buscamos un problema para el Málaga ni para Bluebay. El contrato se genera pero se anula, nunca se emitió ninguna factura por eso no se genera nada. Esto es una jurisdicción penal, y esto se debería decidir en una jurisdicción mercantil si alguien así lo decide. Una vez que se nos ha notificado este informe no tenemos nada que hacer y habrá que esperar. “

PÓLIZA DE CRÉDITO

Bluebay también quiso dar su versión sobre la poliza de crédito que pretende abrir el Málaga y explica porque no se presentaron a sufragarla: “Las circunstancia en 2013 a la actualidad es diferente. Hace seis meses el club ha pedido un préstamo de 5 millones que se puede pagar y aplaudimos esta gestión. Pero, pocos meses después se plantea una nueva necesidad de endeudamiento de 8,6 millones de euros en un club con un presupuesto de poco más de 11 millones de euros, es difícil que la pueda pagar. La póliza la pides porque te han fallado pagos. Es difícil poder pagar ese crédito en un año.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Hervás también critica que el administrador no haya, al menos convocado ya la junta de accionistas para ganar tiempo de cara a una posible ampliación de capital: “Una ampliación de capital tiene que ser aprobada por una junta de accionistas. Dentro de 30 días se sabrá la sentencia de la Audiencia Provincial, podría haber convocado la junta y haber ganado tiempo”.

Sobre qué pasará cuando la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la reclamación de Al Thani a la sentencia que le concede a Bluebay el 49% de las acciones de NAS Spain 2000 pide cautela: “Tenemos que conseguir que Al Thani dé un paso adelante y que diga cuáles son sus planes. En este tiempo no hemos hablado con él. Lo normal es que la audiencia ratifique la sentencia del juzgado de 1ª instancia. Su estrategia ha sido esperar, habrá que ver cuando haya sentencia. No se puede descartar ninguna reacción por parte de Al Thani. Antes de la sentencia no se podía plantear ningún escenario. Al Thani está esperando la resolución, pero luego deberá realizar un movimiento”.

Por último dejó claro que las relaciones con el administrador judicial no son las mejores: “El contacto y las relaciones con el administrador eran fluidas en un principio, pero luego se ha ido distanciando”, concluyó.

El próximo 15 de junio es la fecha clave para saber realmente como queda definido el accionariado del Málaga C.F.

