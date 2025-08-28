Álex Pastor se rompe la rodilla y dice adiós a la temporada

Pastor en una sesión en el Anexo de La Rosaleda, donde se produjo la fortuita lesión.

La peor de las lesiones para un futbolista. El defensa Álex Pastor, que tuvo que abandonar el miércoles el entrenamiento del Málaga por una lesión en la rodilla derecha que le hizo dejar las instalaciones del estadio de La Rosaleda con muletas, sufre una rotura completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, informó el Málaga en la tarde de este jueves.

Pastor fue sometido a diversas pruebas en el Hospital Carlos Haya (Hospital Regional Universitario) de la capital, donde estuvo ingresado, y que diagnosticaron la grave lesión, que le tendrá inactivo durante un largo tiempo estimado, es decir, dice adiós a la temporada.

El jugador catalán, que cumplía su segunda temporada en el Málaga y que ha sido titular en las dos jornadas que se llevan disputadas de LaLiga Hypermotion, ante el Eibar (1-1) y Real Sociedad B (1-0), será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El club informó además que se encuentra ya en reposo domiciliario hasta que baje la hinchazón de su rodilla y sea intervenido

La Liga Álex Pastor celebra un gol el pasado año ante el Levante.

El Málaga cuenta con otros jugadores que se está recuperando de una idéntica lesión, como es el centrocampista Ramón Enriquez y el defensa Moussa Diarra. Haitam ya pasó este proceso y se está ejercitando con relativa normalidad con el grupo tras romperse por dos veces el cruzado.

La lesión de Álex Pastor deja al conjunto blanquiazul con tres centrales, Einar Galilea, Diego Murillo y otro de los fichajes, Javier Montero, por lo que deberá ir al mercado de fichajes de forma obligada para sustituir a Luismi y ahora Pastor.

DORRIO, SEXTO FICHAJE

De otro lado, el Málaga anunció el fichaje por esta temporada del centrocampista Josué Dorrio, quien se ha convertido en el sexto fichaje del Málaga para esta próxima temporada, procedente del Racing de Ferrol, aunque lo hace como agente libre.

Pepe Ortega Dorrio en La Rosaleda posando tras cerrar su fichaje.

El jugador vasco "es un extremo rápido, vertical y habilidoso, con capacidad para jugar en ambos perfiles ofensivos partiendo desde la banda", señaló el Málaga este jueves en un comunicado. Dorrio se une a los fichajes de Joaquín Muñoz, Javi Montero, Adrián Niño, Carlos Dotor y Eneko Jauregui, con el que coincidió la pasada temporada en el conjunto ferrolano y anteriormente en el Amorebieta.