Álex Pastor cae lesionado de su rodilla derecha y se teme lo peor

Se encienden las alarmas en el Málaga tras la lesión de rodilla de Álex Pastor, central titular para Pellicer y que acabó saliendo de La Rosaleda en muletas. Un infortunio que se suma a la baja de Luismi. La mala suerte se ceba con el Málaga que ha sumado dos bajas vitales en la columna vertebral del equipo.

Fue en el tramo final del entrenamiento, se la hizo él solo y cuentan los que estaban ahí que el chasquido fue fuerte, como de un crujido que encoge el alma. Pinta fea la situación de esa rodilla derecha para Pastor, pero hasta este jueves por la mañana no habrá dictamen final. Ya le exploran la rodilla y le siguen haciendo estudios.

COPE Málaga Imagen de una sesión de trabajo del nuevo Málaga en el Anexo de esta pretemporada.

Por el momento, Pastor ya se ha sometido a la prueba del cajón donde se estudia la estabilidad del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado superior. Los resultados ni aseguran ni descartan nada, pero lo que sí es seguro es que será baja obligada para el partido ante Las palmas del domingo. Aun sin resultado y parte médico oficial, sin Pastor, será Galilea el que le sustituya junto a Montero en la zaga. Además, está Murillo y Recio, este del filial

BUSCAR SUSTITUTO

El contratiempo es tal que el Málaga le había comunicado a La Liga que se iba a exceder en el número y en el porcentaje previsto que te manda la patronal en concepto de ingresos-gastos. Está el fichaje de Dorrio, el del mediocentro defensivo o pivote, que sustituye a Luismi y ahora esta lesión de Pastor. El Málaga hará un esfuerzo, pero no será fácil.