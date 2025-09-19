(68-97) El Unicaja barre al Brex japonés para jugar su segunda final intercontinental

El Unicaja de Málaga jugará su segunda final de la Copa Intercontinental consecutiva en Singapur después de pasar por encima hoy del Utsunomiya Brex japonés (68-97) en el segundo partido de la fase de grupos, que contó con una actuación sobresaliente de Tyler Kalinoski, autor de 19 puntos con un 5/6 en triples y 23 de valoración.

Su rival en la final del domingo (13.00 horas en España) se conocerá a mediodía de este sábado, cuando acabe el duelo entre NBA G League United estadounidense e Illawarra Hawks australiano, y será uno de estos dos equipos o bien el Flamengo brasileño, si ganaran los australianos ese duelo por la mínima, dos puntos.

La puesta de escena del equipo nipón, campeón de la Liga de Campeones de Asia 2025, demostró que este segundo duelo podía superar en dificultad al primero que Unicaja resolvió sin buen juego, pero con lo suficiente para vencer a Al Ahli libio (61-73). Porque el Utsunomiya tiene más técnica y más dinamismo en los ataques y más talento, como el del escolta estadounidense DJ Newbill, que anotó doce puntos en el primer cuarto y acabó con 21. Pero la gasolina y las aspiraciones reales les duraron quince minutos.

Unicaja Barreiro hizo otro gran partido con la camiseta verde.

El Unicaja, mucho más serio y letal que este jueves, se fue con una ligera ventaja en el primer cuarto (20-23) gracias a cinco puntos consecutivos de Alberto Díaz y la igualdad duró hasta el último tramo del segundo cuarto. Ahí fue cuando la defensa de Unicaja se mostró más sólida y el ataque empezó a acertar a campo abierto, con buenas decisiones del base Kendrick Perry para situar al equipo con la ruta despejada hacia el triunfo ya antes del descanso (33-41). Fue en la segunda parte cuando llegó el vendaval de Unicaja, que rompió el partido a base de triples de su mejor jugador en lo que llevamos de torneo, el escolta Tyler Kalinoski. Acabó con cinco triples para 19 puntos y 23 de valoración.

segunda parte perfecta

Pero el Unicaja no fue solo pura inspiración del triplista nacido en Cincinnati, sino también una maquinaria perfectamente engrasada, con ataques rápidos y defensas sin fisuras.

FIBA Kendrick Perry volvió a tirar del carro en Unicaja en momentos clave.

Ibon Navarro, siempre en uso de una rotación minuciosamente medida, se permitió dar descanso al dominicano Chris Duarte y apostar por el francés Killian Tillie, que se había quedado fuera en el primer partido, además de dar más minutos a Nihad Djedovic, que era duda por lesión días antes del torneo y que respondió con una buena actuación. El parcial de 20-35 en el tercer cuarto fue determinante para esta victoria tan contundente que dejó el último cuarto como mero trámite y añadido para las estadísticas. Unicaja mejoró en el rebote, en el acierto triplista (veinte triples en total) y en recuperar su esencia de baloncesto arrollador para clasificarse a una nueva final en su primer torneo oficial de la temporada. Los verdes acarician su primer título oficial de la temporada.