(1-1) Así sonó en COPE Málaga el primer punto del Málaga en su estreno liguero ante el Éibar

Un golazo de Adrián Niño en la segunda parte iguala el tanto de Javi Martón en un duelo igualado. Un golpe en la cara a Luismi le obliga ser trasladado al hospital, pero está consciente y fuera de peligro.

Adrián Niño celebró en La Rosaleda su primer gol que vale un empate.
Así sonó el empate del Málaga en su estreno en casa ante el Éibar

Javier Bautista

