(1-0) Así te contamos la primera derrota del Málaga que llega en el 94

De nuevo, como la pasada temporada, vuelve a caer en la prolongación. El Málaga mejoró en la segunda parte, tuvo ocasiones, pero le faltó experiencia con el empate que acariciaba. Debutaron Recio y Brasanac.

El Málaga sumó en El Alcoraz la primera derrota de la temporada.
COPE Málaga

Así sonó en COPE Málaga la primera derrota liguera del Málaga.

Javier Bautista

