Valeo obligada a aplicar un nuevo ERTE a sus 3.000 trabajadores por la guerra en Ucrania

La compañía Valeo Iluminación ha acordado un ERTE con el comité de empresa de su planta de Martos causado por "la falta de componentes procedentes de Ucrania", según han explicado los representantes de los trabajadores. Valeo, con más de 3.000 empleos directos, fabrica en Martos sistemas de iluminación para las principales marcas de automoción, es la principal industria de la provincia de Jaén y soporta una potente industria auxiliar en torno al plástico.



La regulación temporal de empleo y la caída de producción en Valeo pueden tener consecuencias en cadena no sólo en sus auxiliares, sino en toda la industria del automóvil a la que abastece. La medida laboral, que cuenta con el respaldo de las centrales sindicales UGT, Comisiones Obreras y USO, se aplicará durante veinte días laborables como máximo hasta el 31 de mayo de 2022, con el cien por cien del cobro de las pagas extraordinarias y ausencia total de generación de vacaciones.



Valeo complementará el 15 % de los conceptos salario base, salario vinculación, puntualidad y asistencia, hasta llegar a un máximo del 85 %. Esto, además del 70 % de la base de cotización que paga el Servicio de Empleo Público Estatal de Empleo (SEPE), con unos topes máximos establecidos. Además se garantiza que ningún trabajador cobrará menos del 60 % de su salario base más salario vinculación, así como el mantenimiento del pago por parte de la empresa del coste que actualmente se da por el seguro médico de la sociedad Sanitas.



El comité de empresa subraya que se consiguen mejoras con respecto a expedientes de regulación temporal de empleo anteriores, pues este ERTE no afectará a personal que carezca de derecho a desempleo, pues no generaría percepción económica alguna por parte del SEPE.



Señala que la Asociación Sindical de Mandos de Valeo Martos no firma el ERTE porque no comparte las condiciones económicas, como ocurrió en los tres anteriores, y expresa el deseo de que la situación mejore cuanto antes “por el bien de todos”.



Es el tercer ERTE que se hace en más de un año, con afectación de veinte días por trabajador. "No se va a parar la fábrica, es una medida de flexibilidad para no despedir a nadie porque ralentiza su producción", explican desde FICA-UGT.