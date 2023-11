En una clase de 25 niños, 10 serán víctimas de ciberacoso y lo sufren ellas más que ellos

El acoso escolar es un problema que no se puede ignorar. Además, ya no se sufre sólo de manera física, sino que hoy en día el ciberacoso está cada vez más presente y no se entiende uno sin el otro. Lo que comienza como una agresión verbal en el recreo, puede convertirse en una grabación que se comparte en internet acompañada de una lista sin fin de comentarios humillantes en las redes sociales y otras plataformas.?

El acoso o ciberacoso son formas de violencia contra la infancia, ambas consisten en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social de la víctima,









Según los datos de Save the Children publicados en su informe sobre Violencia viral, casi el 40 % de las y los jóvenes han sufrido ciberacoso en su infancia. Eso significa, que, en una clase de 25 alumnos, 10 serán víctimas de este tipo de acoso. Los sufren más las chicas que los chicos: el 46,7 % de las jóvenes encuestadas frente al 33,1 % de los chicos.?



La UNESCO, que instauró el 2 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, estima que uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar en todo el mundo. Más del 36% de los educandos se ve afectado por una riña física con algún compañero y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año. Y el ciberacoso es un problema creciente que afecta a uno de cada diez niños en el mundo.

Aunque en España no hay una fuente de datos unívoca, lo que parece claro es que la preocupación y las denuncias van en aumento, a juzgar por el crecimiento de las llamadas al teléfono de atención de casos de ‘bullying’, con más de 10.000 en el curso 21/22. El Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado por el Ministerio de Educación en mayo de este año a partir de datos de más de 37.000 alumnos, docentes, familias, equipos directivos y de orientación. Según este análisis, un 9,53% del alumnado señala haberse sentido acosado?y un 9,2% haber sufrido ciberacoso.

“La escuela debe ser un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes, un lugar donde poder aprender sintiéndose protegido. Por eso debemos abordar de forma integral esta violencia, que daña gravemente su bienestar físico y emocional y que incluso afecta a su rendimiento académico”, afirma Catalina Perazzo, directora de incidencia política y social de Save the Children.



La visión positiva la aportan los datos oficiales de la OCDE, a través de la evaluación PISA 2018 (2019), ya que recogen que en España, el 17% de los estudiantes declararon haber sido acosados al menos varias veces al mes, frente al 23% de media en los países de la OCDE. Además, la actitud del alumnado español es mejor que la media europea en cuanto al apoyo que merecen las víctimas, puesto que el 92% de las y los estudiantes españoles (frente el 88% de los estudiantes de media de los países de la OCDE) están de acuerdo o muy de acuerdo en que es bueno ayudar a los alumnos que no pueden defenderse por sí mismos.?



¿Qué propone Save the Children?



Para erradicar el acoso escolar, es necesario desplegar ya todas las medidas previstas en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la Violencia, especialmente:?



Impulsar la obtención de datos unificados sobre acoso y ciberacoso, para poder aproximarnos a esta realidad.??

Instaurar de manera efectiva la figura del coordinador de bienestar como parte de la estructura de protección escolar.??

Realizar campañas de sensibilización e información dirigidas a la infancia y adolescencia, familias, docentes y profesionales?

Diseñar y aplicar protocolos de violencia contra la infancia, incluyendo el acoso y ciberacoso?

Promover una “cultura de buen trato” en las escuelas?

Ofrecer educación afectivo-sexual y formación en el uso seguro y responsable de las tecnologías?

Las medidas de prevención tienen que poner el foco no sólo en agresores y víctimas, también en testigos de esta violencia??

Instaurar mecanismos de denuncia

Proporcionar atención integral tanto para la víctima como para los agresores.?



¿Qué es el acoso o bullying?



El acoso o ciberacoso son formas de violencia contra la infancia, ambas consisten en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social de la víctima, que implica diversas formas de violencia física, psicológica y/o verbal. Se trata de violencia entre iguales que se caracteriza por ser intencionada y recurrente.