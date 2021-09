El COI se hace con el primer premio "Ciudad de Jaén" al conocimiento de la Olivicultura

Ya se ha fallado el I Galardón Internacional Ciudad de Jaén al conocimiento de la Olivicultura promovido porel Ayuntamiento de Jaén, Aasí lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, María del Carmen Angulo, que ha destallado que el primer premio, dotado con 6.000,recaerá en el Consejo Oleícola Internacional, única organización intergubernamental del mundo en el campo del aceite de oliva, con una trayectoria que se remonta a 1959, cuando se creó en Madrid bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Además, en la categoría de Reconocimiento, dotada con 3.000 euros, la distinción, que cuenta con el patrocinio de Molino Las Torres, será para Túnez. En el caso del país norafricano,se distingue al segundo país con mayor superficie de olivar del planeta, lo que le une a Jaén como capital mundial del oro líquido. Además, se trata del primer país invitado a la feria internacional Expoliva.

Por último, se concede una mención a la Universidad de Jaén, como motor de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento e institución catalizadora del desarrollo social y económico de Jaén de la mano de la olivicultura. La entrega la ceremonia de entrega de premios se hará en Expoliva 2021 durante la jornada inaugural, el 22 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Pabellón Caja Rural de Ferias Jaén, sede de esta cita mundial con el sector del aceite.

La ceremonia de entrega será conducida por el chef Juan Pozuelo, de Canal Cocina, gracias al patrocinio de Mahou San Miguel y Molino Las Torres, el I Galardón Internacional"Ciudad de Jaén" al conocimiento de la Olivicultura cuenta con el apoyo en el patrocinio de la Diputación de Jaén, Ifeja (Institución Ferial de Jaén),Casería de Jesús y Cooperativa Ciudad de Jaén. Cabe recordar, como ejemplo del peso que tienela ciudad en la olivicultura mundial, que Jaén capital es el segundo territorio con mayor superficie de olivar de la provincia y registra producciones que se acercan a los 40 millones de kilos de fruto y 8 millones de kilos de aceite de oliva.

Jurado de prestigio y objetivo del premio.

La coordinadora del jurado ha sido lap ropia María del Carmen Angulo Montoro, concejala de Medio Ambiente,Sostenibilidad y Agricultura, Centro Especial de Empleo, Escuela Taller e IMEFE del Ayuntamiento de Jaén. Junto a ella, han conformado este panel de expertos: JuanVilar Hernández CEO y socio fundador Juan Vilar-Consultores Estratégicos,experto a nivel mundial en olivicultura. (Jaén. España), que ha ejercido de presidente; Gianfranco Vargas, Investigador oleícola y fundador de Sudoliva(Perú); Verónica Guirado, founder and CEO of Vezorla, (Canadá); Jorge Pereira, Internacional olive oil consultant and profesor (Uruguay); Monlli Msallem,International olive oil consultant and researcher (Túnez); Adel Magid,Monitoring Manager of Jadco Olive Oil, KSA (Arabia Saudi); MariLuz Hurtado,profesora Universidad de Chile y Mariana Matos, Casa Do Azeite General Secretary, Portugal.