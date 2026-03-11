Roban material y trabajos por valor de más de 20.000 euros en un taller de bordados de Jaén

El taller de bordados Oliva y Oro, ubicado en Torredonjimeno, ha sufrido un robo por un valor que ya supera los 23.000 euros. Su responsable, el artesano David Colomo, ha denunciado la sustracción de material y piezas de gran valor en la madrugada del domingo al lunes, cuando los asaltantes forzaron la puerta de entrada del local.

Un botín de piezas únicas

Entre el material sustraído se encuentran entre 40 y 50 bobinas de oro y plata, además de otros elementos como lentejuelas, tachuelas y canutillos. Los ladrones también se hicieron con cerca de 300 piezas bordadas, algunas de ellas partes del palio de la Hermandad de la Estrella de Cuevas del Almanzora y el estandarte de la Macarena de Pulpí (Almería), que estaba a punto de ser terminado.

Además, el botín incluye una corona de plata, otras piezas para imágenes, una saya bordada y las potencias de un Niño Jesús, trabajos que representan el esfuerzo y la dedicación del taller.

Un duro golpe" David Colomo

Dos años de trabajo perdidos

El artesano ha calificado lo ocurrido como “un duro golpe”, pero no pierde la esperanza de que la investigación de la Guardia Civil dé sus frutos. Se trata del esfuerzo de dos años de trabajo en el que han participado tanto él como sus diez alumnos. “Eran trabajos en los cuales teníamos mucho empeño”, explica, ya que suponían un impulso para el prestigio del taller.

El robo se produce en un momento crítico, a las puertas de la Semana Santa, lo que impide rehacer los encargos. “Si esto no hubiese pasado antes en noviembre o diciembre, pues tenía un margen de maniobra para poder ejecutar y que los trabajos saliesen”, lamenta Colomo. El artesano asegura que lo peor es el valor del tiempo invertido: “el tiempo perdido es lo que peor llevamos”.

Llamamiento a la colaboración

Colomo confía en recuperar las piezas y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. Pide especial atención a otros talleres y cofradías, ya que es un “mercado chico” en el que “nos conocemos absolutamente todos”. Existe el temor de que los ladrones intenten vender el material a un precio muy inferior al de mercado, por lo que ya circulan por redes sociales fotografías de los trabajos sustraídos para facilitar su identificación.